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justiça Caso Master: Fachin definirá rito sobre relatórios da PF após PGR enviar parecer Presidente do STF tem dito a interlocutores que quer dar 'encaminhamento' ao caso logo após liberação pela Procuradoria

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, indicou a interlocutores que pretende analisar ainda neste ano as citações a integrantes da Corte no caso Master.

No entanto, apesar de o ministro sinalizar que quer avançar com o caso assim que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre os relatórios, uma eventual discussão ainda em 2026 sobre eventuais investigações, no plenário do STF, é considerada remota por interlocutores da Corte.

Na semana passada, Fachin recebeu da PF dez relatórios sobre citações a ministros no material extraído do celular do banqueiro Daniel Vorcaro. Ele arquivou seis e enviou à PGR os outros quatro, que mencionam Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques.

A Procuradoria recebeu os documentos na segunda-feira e tem 15 dias para se manifestar. O prazo vence no início da segunda semana de dezembro e, por ser administrativo, pode ser estendido. A última sessão plenária do ano está prevista para o dia 17.

Cabe à PGR indicar as providências a partir dos relatórios. Há três caminhos principais: o arquivamento, a abertura formal de investigação ou uma apuração preliminar.

Com o parecer em mãos, Fachin pode tomar decisões mais simples do que levar o caso ao plenário, como pedir manifestações dos próprios ministros citados ou fazer novas solicitações à PF.

Foi o que fez, em setembro, com o relatório sobre Moraes elaborado por ordem de Mendonça: antes de marcar o julgamento, abriu prazo para que o colega se manifestasse.

O rito também depende de questões ainda em aberto no Supremo. Fachin avalia se os relatórios da PF devem ser julgados junto com o documento sobre Moraes, que esteve no centro da sessão de 15 de setembro. Marcado por embates entre os ministros, aquele julgamento foi suspenso por um pedido de vista de Flávio Dino.

Segundo interlocutores, não seria necessariamente preciso aguardar a devolução da vista para analisar os novos relatórios.

A unificação dos procedimentos foi um dos pontos levantados pelo decano Gilmar Mendes em questão de ordem naquela sessão

. Na ocasião, também começou o debate sobre a possível redistribuição do processo que trata da eventual investigação de ministros, hoje temporariamente sob a relatoria de Fachin.

Interlocutores na Corte apontam que um dos caminhos para desatar este nó seria o sorteio das possíveis investigações sobre ministros para um dos integrantes do Supremo que tiveram seus relatórios arquivados de pronto, já que traziam apenas citações por terceiros.

Nesse raciocínio, os procedimentos poderiam sair das mãos de Fachin e ser enviados para um dos seguintes ministros: Gilmar Mendes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Neste momento também deve ser debatida a pertinência ou não da unificação dos procedimentos. Essa possibilidade, no entanto, é tida como remota, já que a PGR pode ter diferentes interpretações sobre cada um dos relatórios

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