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INVESTIGAÇÃO Caso Master: Fachin determina que concierge de Vorcaro apresente despesas de banqueiro Em outro despacho assinado nesta quinta-feira, presidente do STF manteve a prisão preventiva de Felipe Vorcaro, primo e suposto operador do ex-dono do Banco Master

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, acolheu um pedido da Polícia Federal e determinou que uma empresa que era contratada pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro para bancar "despesas de alto padrão em benefício de pessoas públicas" apresente todos os recibos e informações sobre "viagens, hospedagens, passeios, coquetéis, eventos e demais utilidades" pagas pelo ex-dono do Banco Master entre 2020 e dezembro de 2025.

A PF pediu que os dados identifiquem "todas as pessoas beneficiadas" pelos pagamentos feitos por Vorcaro. A determinação foi expedida para a empresa Signature Luxury Services LLC, que já apresentou ao Supremo alguns documentos sobre as despesas pagas por Vorcaro em benefício de autoridades, especialmente o senador Ciro Nogueira (PP-PI).





A Procuradoria-geral da República concordou com a ordem de entrega dos documentos, por entender que as informações vão "garantir a melhor compreensão da extensão das vantagens indevidas oferecidas por Daniel Bueno Vorcaro a diferentes figuras de interesse".

Segundo o órgão, a Signature Luxury Services LLC teve "boa fé" ao entregar alguns recibos ao STF. De outro lado, a PGR destacou o argumento dos investigadores no sentido de que há "fortes indícios" de que Vorcaro usou a mesma "estrutura de serviços de luxo para beneficiar dezenas de outras autoridades e ocupantes de cargos públicos".

Para a Polícia Federal, a diligência é de "crucial interesse" para que se esclareça a "extensão da rede de influência e corrupção" sob investigação.

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