Caso Master: Fachin envia relatórios da PF a ministros do STF
Cada magistrado recebeu apenas o documento relativo às menções ao próprio nome
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, encaminhou a ministros da Corte os relatórios produzidos pela Polícia Federal (PF) sobre referências a seus nomes encontradas em mensagens trocadas por Daniel Vorcaro, do Banco Master. Cada magistrado recebeu apenas a documentação relativa ao seu próprio caso.
O envio ocorreu nesta quinta-feira, um dia depois de o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, entregar o material pessoalmente ao presidente do tribunal.
O GLOBO confirmou com três gabinetes de ministros o recebimento dos relatórios. Segundo apurou a reportagem, cada magistrado teve acesso apenas ao documento com as informações relacionadas ao seu próprio nome. Ainda não há confirmação sobre o número total de integrantes da Corte que receberam o material.
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Segundo apurou O GLOBO, o envio dos documentos por Fachin aos magistrados levou em consideração uma classificação de "potencial de repercussão jurídica" atribuída aos relatórios. A distinção indica que nem todas as referências a integrantes da Corte identificadas nas investigações necessariamente resultaram no envio de documentos aos ministros mencionados.
Os relatórios reúnem informações encontradas no curso das investigações sobre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, e caberá às autoridades competentes avaliar a necessidade de eventuais providências.
A expectativa é que a Polícia Federal tenha produzido relatórios envolvendo ao menos seis ministros. Os documentos reúnem referências encontradas em mensagens e outros materiais obtidos nas investigações sobre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master.
O encaminhamento dos relatórios aos magistrados ocorre em meio à decisão de Fachin de submeter o material à Procuradoria-Geral da República (PGR), que deverá avaliar se as informações justificam a abertura de investigações, a realização de novas diligências ou o arquivamento.
A análise caberá ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e à equipe que já atua no caso Master no Supremo. A Procuradoria terá prazo regimental de 15 dias para se manifestar, contado a partir do recebimento formal dos documentos.
O prazo, no entanto, tem caráter administrativo e pode ser ultrapassado sem sanção automática. Até o início da tarde desta quinta-feira, os documentos ainda não haviam chegado à PGR, segundo apurou O GLOBO.
O entendimento da Procuradoria não vincula automaticamente o plenário do Supremo, a quem cabe decidir sobre a adoção de medidas investigativas contra integrantes da própria Corte.
A simples menção ao nome de um ministro nos materiais apreendidos pela PF não significa, necessariamente, a existência de indícios de irregularidades ou a abertura de uma investigação contra o magistrado.
Após a audiência, o diretor-geral afirmou que a Polícia Federal havia cumprido a determinação do tribunal e entregue a íntegra do material solicitado.
"A Polícia Federal entregou ao presidente Edson Fachin todos os relatórios demandados pela Corte, a íntegra de todo o material, bem como disponibilizei outros relatórios que foram produzidos com relação a esse episódio para que, se ele entender necessário, tenha acesso", disse Andrei.
O diretor-geral acrescentou que, com a entrega dos documentos, caberá ao Supremo definir as próximas providências.
"A PF cumpre essa etapa pedida pela Corte, que certamente saberá a partir de agora dar os devidos encaminhamentos", completou.
Em nota divulgada após a reunião, a presidência do STF confirmou o recebimento dos relatórios e informou que eles seriam encaminhados à PGR com fundamento no artigo 33, parágrafo único, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), para exame e avaliação das providências cabíveis.
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