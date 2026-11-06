Caso Master: Fachin homologa delação de ex-dono da Reag
Um dos principais focos da colaboração é o dono do Banco Master Daniel Vorcaro, que está preso desde março
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, homologou a delação premiada do ex-dono da gestora de fundos Reag João Carlos Mansur. O acordo, fechado com a Procuradoria-Geral da República, foi o primeiro a ser celebrado nas investigações sobre o escândalo do Banco Master.
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Como mostrou o GLOBO, um dos principais focos da colaboração é o dono do Banco Master Daniel Vorcaro, que está preso desde março e também tenta firmar uma delação premiada com as autoridades. No comando da Reag, Mansur era o responsável por estruturar a teia de fundos que abasteceu o suposto esquema do Master.
O acordo foi homologado por Fachin já que o presidente do STF está decidindo sobre os pedidos urgentes do inquérito do caso Master. O relator original do caso, André Mendonça, remeteu a investigação ao gabinete e Fachin em meio à crise aberta na Corte com a troca de acusações entre os ministros em razão da citação a integrantes do Supremo nas mensagens de Vorcaro.