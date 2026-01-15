Qui, 15 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta15/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
política

Caso Master foi "eixo" de reunião de Lula para debater combate ao crime, diz ministro

Presidente se encontrou com integrantes da sua equipe, do Supremo Tribuna Federal e outras entidades

Reportar Erro
O presidente LulaO presidente Lula - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Justiça e Segurança, Wellington César Lima e Silva, afirmou que a investigação de fraude envolvendo o Banco Master foi o "eixo" da reunião chamada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros e representantes do Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal e Banco Central.

O encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira no Palácio do Planalto. 

— O tema foi tratado como eixo — afirmou Lima e Silva ao ser questionados por jornalistas, sem detalhar. 

Um segundo integrante da reunião confirmou ao Globo, informalmente, que o Banco Master foi um dos temas do encontro. O assunto vem preocupando Lula, que já tinha manifestado sua apreensão sobre o caso a interlocutores há algumas semanas. Já no STF, o tema vem sendo tratado com cautela. 

Leia também

• Lula deve enviar mensagem de indicação de Messias ao STF em fevereiro, afirma Gleisi

• Lula pode criar Ministério da Segurança Pública no 1º semestre se aprovada a PEC, diz Gleisi

• Lula decidiu elevar o combate ao crime organizado como ação de Estado, diz ministro da Justiça

Antes de ser questionado sobre o Banco Master, no entanto, Lima e Silva afirmou que o encontro foi uma iniciativa de Lula para capitanear uma ação articulada de combate ao crime organizado.

— A decisão de Lula é elevar ao status de ação de Estado o combate ao crime organizado. Os órgãos estarão empenhados em desenvolver uma ação articulada para combate ao crime organizado. Percebemos que as ações de governo, por mais competentes e determinadas que sejam, para que alcancem determinado grau de eficácia, precisam desses órgãos de Estado — disse ao fim do encontro o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva.

Além de Lula, participaram da reunião o vice-presidente Geraldo Alckmin; o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva; ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira; vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Alexandre de Moraes; procurador- geral da República, Paulo Gonet; diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues; secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan; secretário especial da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas e o presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter