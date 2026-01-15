Caso Master foi "eixo" de reunião de Lula para debater combate ao crime, diz ministro

A- A+

O ministro da Justiça e Segurança, Wellington César Lima e Silva, afirmou que a investigação de fraude envolvendo o Banco Master foi o "eixo" da reunião chamada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros e representantes do Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal e Banco Central.

O encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira no Palácio do Planalto.

— O tema foi tratado como eixo — afirmou Lima e Silva ao ser questionados por jornalistas, sem detalhar.

Um segundo integrante da reunião confirmou ao Globo, informalmente, que o Banco Master foi um dos temas do encontro. O assunto vem preocupando Lula, que já tinha manifestado sua apreensão sobre o caso a interlocutores há algumas semanas. Já no STF, o tema vem sendo tratado com cautela.

Antes de ser questionado sobre o Banco Master, no entanto, Lima e Silva afirmou que o encontro foi uma iniciativa de Lula para capitanear uma ação articulada de combate ao crime organizado.

— A decisão de Lula é elevar ao status de ação de Estado o combate ao crime organizado. Os órgãos estarão empenhados em desenvolver uma ação articulada para combate ao crime organizado. Percebemos que as ações de governo, por mais competentes e determinadas que sejam, para que alcancem determinado grau de eficácia, precisam desses órgãos de Estado — disse ao fim do encontro o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva.

Além de Lula, participaram da reunião o vice-presidente Geraldo Alckmin; o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva; ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira; vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Alexandre de Moraes; procurador- geral da República, Paulo Gonet; diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues; secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan; secretário especial da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas e o presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo.

