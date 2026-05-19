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Operação Compliance Zero

Caso Master: perito da PF é alvo de operação que apura suspeita de vazamento de informações

Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de perito investigado por suposto crime de violação de sigilo funcional

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André Mendonça libera ex-presidente da Contag para não ir à CPI do INSS ou ficar em silêncioAndré Mendonça libera ex-presidente da Contag para não ir à CPI do INSS ou ficar em silêncio - Foto: Gustavo Moreno/STF

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de um perito criminal federal suspeito de divulgar informações sobre materiais apreendidos na Operação Compliance Zero, que apura as fraudes envolvendo o Banco Master. O ministro também expediu dois mandados de busca e apreensão, cumpridos pela Polícia Federal nesta manhã.

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A ofensiva apura suposto crime de violação de sigilo funcional ocorrido entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. A investigação aponta que o perito supostamente repassou informações sigilosas relacionadas ao início das investigações, obtidas a partir da análise de material apreendido durante uma das fases da Compliance Zero.

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