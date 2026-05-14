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HENRIQUE VORCARO Caso Master: PF diz que pai de Vorcaro atuava como operador financeiro de 'braço armado' do esquema Inquérito aponta que o grupo recebia R$ 400 mil mensais, que eram divididos entre seis integrantes

A Polícia Federal atribui ao empresário Henrique Vorcaro, pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o papel de operador financeiro da 'Turma', o 'braço armado' da suposta organização criminosa comandada pelo ex-dono do banco Master.

Segundo os investigadores, Henrique, preso nesta manhã, é também "demandante e beneficiário" do grupo que eram responsável por intimidar os supostos adversários de Vorcaro. O inquérito aponta que o grupo recebia R$ 400 mil mensais, que eram divididos entre seis integrantes.

A PF identificou conversas mantidas entre Henrique e o policial federal aposentado Marilson Roseno, suposto líder da 'Turma', alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero.

A corporação diz que Henrique Vorcaro continuou "providenciando recursos para a manutenção do grupo" mesmo após o início das investigações sobre o escândalo Master.

De acordo com o inquérito, as mensagens citam "repasses vultosos" e os investigados usavam números e estrangeiros e trocavam frequentemente de telefone para evitar apurações.

Uma das conversas é datada no início deste ano. No dia 6 de janeiro, Marilson desejou feliz ano novo a Henrique e pediu que o empresário não o "deixasse à deriva".

O policial aposentado afirmou ainda que estava “segurando uma manada de búfalo” e que precisava do pagamento combinado.

Em resposta, Henrique respondeu que receberia recursos nos dias seguintes e que, assim que isso ocorresse, “imediatamente” enviaria “400”.

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