A- A+

DANIEL VORCARO Caso Master: PF diz que policiais recebiam propina para passar informações sigilosas de inquéritos Informações constam na decisão do ministro do STF André Mendonça, que autorizou mais uma fase da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira

A Polícia Federal apontou que o banqueiro Daniel Vorcaro contava com um grupo de policiais da corporação da ativa e aposentados que recebiam propina para consultar dados sobre desafetos e acessar informações sigilosas de inquéritos em curso.

Segundo as investigações, as vantagens ilícitas eram chamadas por diferentes expressões, como "oferenda" ou "presente pra filhota que passou no vestibular".

As informações constam na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso Master na Corte e responsável por deflagrar a sexta fase da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira. Entre os alvos dos mandados de prisão e busca e apreensão estavam esses policiais federais.

De acordo com as investigações, o grupo integrava a estrutura chamada "A Turma", responsável por intimidar e vigiar desafetos do Master e consultar processos judiciais em curso a mando de Vorcaro.

Veja também