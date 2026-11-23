A- A+

justiça Caso Master: PGR recebe relatórios da PF com menções a ministros do STF em diálogos de Vorcaro Material reúne referências a Moraes, Nunes Marques, Toffoli e Mendonça encontradas nas investigações sobre o Banco Master

A Procuradoria-Geral da República (PGR) recebeu nesta segunda-feira os quatro relatórios da Polícia Federal (PF) encaminhados pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, sobre referências a ministros da Corte encontradas nas investigações do Banco Master.

Segundo apurou O Globo , os documentos chegaram à Procuradoria pouco antes do início da tarde.

O material reúne informações relacionadas aos ministros Alexandre de Moraes, Nunes Marques, Dias Toffoli e André Mendonça.

Caberá ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, avaliar se o conteúdo dos relatórios justifica a adoção de novas medidas, como a realização de diligências, a abertura de investigações ou o arquivamento.

Ao todo, Fachin recebeu dez relatórios da Polícia Federal, entregues pessoalmente pelo diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, na última quarta-feira.

O presidente do Supremo decidiu arquivar seis deles por entender que não apresentavam relevância jurídica suficiente para justificar novos encaminhamentos. Os outros quatro, classificados como de potencial repercussão jurídica, foram enviados à PGR.

Como mostrou O Globo na semana passada, a Procuradoria tem prazo regimental de 15 dias para analisar os documentos, contado a partir do recebimento formal do material.

O prazo, no entanto, tem caráter administrativo e pode ser ultrapassado sem que isso implique sanções automáticas.

A análise será conduzida por Gonet e pela equipe que já atua nas investigações do Banco Master no Supremo.

A expectativa é que os relatórios sejam examinados individualmente, levando em consideração as informações reunidas pela PF e a necessidade de eventuais providências.

Veja também