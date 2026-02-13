A- A+

Caso Master Caso Master: União Brasil e PP reclamam de críticas a Toffoli e citam injustiça Ministro teve que sair da relatoria do caso no STF após ter sido citado em mensagens de Daniel Vorcaro, dono do banco

Os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antonio Rueda, se queixaram nesta sexta-feira das críticas feitas ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O magistrado se viu envolvido no centro de uma crise após vir a público que o banqueiro Daniel Vorcaro, do banco Master, fez citações a ele em mensagens.

Toffoli era até a noite dessa quinta-feira o relator na Corte do caso envolvendo o escândalo do banco Master, mas foi pressionado a sair da função e dar lugar ao ministro André Mendonça.

No texto, os presidentes dos partidos do Centrão dizem estar preocupados com o que chamam “narrativas e injustiças” contra o ministro.

“A Federação União Progressista manifesta sua preocupação com as narrativas que querem colocar a opinião pública contra o ministro Dias Toffoli. É preciso ponderar que as injustiças acontecem quando se tem apenas um lado de uma versão repetida inúmeras vezes sem base sólida. Uma versão caluniosa, que passa a ser tratada como verdadeira justamente pela repetição”, diz a nota.

Ciro e Rueda declaram ainda que “a justiça se fortalece quando há equilíbrio e respeito as instituições” e que “atentar contra o ministro Toffoli é enfraquecer não só um servidor da Nação ou um Poder da República, mas sim atacar os pilares do nosso próprio sistema democrático”.

Na mesma linha, o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força (SP), declarou nesta sexta que “não se pode admitir que corporações e uma parcela da mídia promovam o linchamento moral de autoridades públicas com base em pré-julgamentos e vazamentos seletivos de elementos de informação”.

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ainda não se manifestaram publicamente sobre o agravamento da crise envolvendo o Master e o ministro Toffoli.

Há requerimentos com as assinaturas necessárias para a abertura de duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), uma da Câmara e outra mista com deputados e senadores, para investigar o caso Master, mas tanto Motta, quanto Alcolumbre não indicaram data para criar os colegiados.

O Banco Master foi liquidado após o avanço das investigações conduzidas pela Polícia Federal, que, em novembro do ano passado, deflagrou a operação Compliance Zero.

A apuração resultou na prisão do controlador da instituição, Daniel Vorcaro, investigado por suspeitas de fraudes financeiras relacionadas à emissão e comercialização de títulos de crédito irregulares. Ele foi solto em seguida.

O PP foi um dos principais partidos a tentar articular a votação de um projeto de lei em reação ao cerco contra o Master. Em setembro do ano passado, a Câmara chegou a pautar um requerimento de urgência, de autoria do deputado Claudio Cajado (PP-BA), que aceleraria a votação de um projeto que dá poder ao Congresso de destituir diretores do Banco Central.

Isso aconteceu logo após autoridade monetária reprovar a operação de compra do Master pelo estatal BRB. No entanto, não houve acordo e o requerimento não chegou a ser votado.

