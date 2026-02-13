Sex, 13 de Fevereiro

Caso Master

Caso Master: União Brasil e PP reclamam de críticas a Toffoli e citam injustiça

Ministro teve que sair da relatoria do caso no STF após ter sido citado em mensagens de Daniel Vorcaro, dono do banco

Presidente nacional União Brasil, Antonio Rueda, declaram ainda que "a justiça se fortalece quando há equilíbrio e respeito as instituições"

Os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antonio Rueda, se queixaram nesta sexta-feira das críticas feitas ao ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O magistrado se viu envolvido no centro de uma crise após vir a público que o banqueiro Daniel Vorcaro, do banco Master, fez citações a ele em mensagens.

Toffoli era até a noite dessa quinta-feira o relator na Corte do caso envolvendo o escândalo do banco Master, mas foi pressionado a sair da função e dar lugar ao ministro André Mendonça.

No texto, os presidentes dos partidos do Centrão dizem estar preocupados com o que chamam “narrativas e injustiças” contra o ministro.

“A Federação União Progressista manifesta sua preocupação com as narrativas que querem colocar a opinião pública contra o ministro Dias Toffoli. É preciso ponderar que as injustiças acontecem quando se tem apenas um lado de uma versão repetida inúmeras vezes sem base sólida. Uma versão caluniosa, que passa a ser tratada como verdadeira justamente pela repetição”, diz a nota.

Ciro e Rueda declaram ainda que “a justiça se fortalece quando há equilíbrio e respeito as instituições” e que “atentar contra o ministro Toffoli é enfraquecer não só um servidor da Nação ou um Poder da República, mas sim atacar os pilares do nosso próprio sistema democrático”.

Na mesma linha, o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força (SP), declarou nesta sexta que “não se pode admitir que corporações e uma parcela da mídia promovam o linchamento moral de autoridades públicas com base em pré-julgamentos e vazamentos seletivos de elementos de informação”.

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ainda não se manifestaram publicamente sobre o agravamento da crise envolvendo o Master e o ministro Toffoli.

Há requerimentos com as assinaturas necessárias para a abertura de duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), uma da Câmara e outra mista com deputados e senadores, para investigar o caso Master, mas tanto Motta, quanto Alcolumbre não indicaram data para criar os colegiados.

O Banco Master foi liquidado após o avanço das investigações conduzidas pela Polícia Federal, que, em novembro do ano passado, deflagrou a operação Compliance Zero.

A apuração resultou na prisão do controlador da instituição, Daniel Vorcaro, investigado por suspeitas de fraudes financeiras relacionadas à emissão e comercialização de títulos de crédito irregulares. Ele foi solto em seguida.

O PP foi um dos principais partidos a tentar articular a votação de um projeto de lei em reação ao cerco contra o Master. Em setembro do ano passado, a Câmara chegou a pautar um requerimento de urgência, de autoria do deputado Claudio Cajado (PP-BA), que aceleraria a votação de um projeto que dá poder ao Congresso de destituir diretores do Banco Central.

Isso aconteceu logo após autoridade monetária reprovar a operação de compra do Master pelo estatal BRB. No entanto, não houve acordo e o requerimento não chegou a ser votado.

