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Caso Master Caso Master: veja fotos dos apartamentos de luxo dados por Vorcaro a ex-presidente do BRB Polícia Federal suspeita que imóveis de alto padrão em São Paulo e Brasília foram usados como forma de pagamento em esquema investigado pelo STF

As investigações da Polícia Federal (PF) que levaram à prisão do ex-presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, apontam que parte da suposta propina no caso envolvendo o banco Master teria sido paga por meio de imóveis de altíssimo padrão em São Paulo e Brasília. Ao todo, seis prédios foram citados pela corporação como parte do esquema: Heritage, Arbórea, One Sixty e Casa Lafer, na capital paulista, além de Ennius Muniz e Valle dos Ipês, em Brasília.

Os empreendimentos têm em comum o alto padrão, localização privilegiada e estruturas voltadas a um público de altíssima renda. A decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a operação, destaca que a PF tratou a aquisição de imóveis, avaliados ao todo em R$ 146,5 milhões, como propina.

Heritage

Heritage, em Itaim Bibi |Foto:Divulgação

Localizado no Itaim Bibi, um dos bairros mais valorizados da capital paulista, o Heritage é um empreendimento de luxo com design assinado pelo estúdio italiano Pininfarina, conhecido mundialmente por projetos para a Ferrari. O edifício é composto por torre única, com um apartamento por andar e vista 360 graus da cidade.

As unidades têm cerca de 570 metros quadrados, com quatro suítes e até seis vagas de garagem. O condomínio oferece estrutura completa de lazer, incluindo quadra de tênis, piscinas coberta e descoberta, além de áreas comuns projetadas por nomes renomados da arquitetura e do design. O projeto combina estética internacional com acabamentos de alto padrão.

Arbórea

Arbórea, também no Itaim Bibi |Foto: Divulgação

Também no Itaim Bibi e próximo ao Parque do Povo, o Arbórea aposta na integração entre arquitetura contemporânea e elementos naturais. O empreendimento conta com unidades amplas, que variam de 472 a mais de 1.000 metros quadrados, com quatro ou cinco suítes.

O condomínio oferece uma infraestrutura extensa, com spa, academia, quadras de tênis e beach tennis, além de áreas de convivência e jardins planejados. Com apenas uma unidade por andar, o projeto privilegia privacidade e exclusividade em uma das regiões mais cobiçadas da cidade.

One Sixty

One Sixty, na Vila Olímpia |Foto: Divulgação

Situado na Vila Olímpia, outro polo nobre da capital paulista, o One Sixty reúne apartamentos de alto padrão com projetos assinados pelo Yoo Studio e acabamentos sofisticados. Algumas unidades contam com pé-direito duplo, adega, varanda gourmet e até cinema privativo.

Com cerca de 300 metros quadrados nas unidades residenciais, o empreendimento oferece ainda áreas comuns completas, incluindo piscinas, academia, spa e espaços para eventos. A região conta com rica oferta de restaurantes, supermercados e serviços, com espaços dedicados para animais de estimação, brinquedotecas, salão de festa e piscina com borda infinita.

Casa Lafer

Casa Lafer, no Itaim Bibi |Foto: Divulgação

Próximo ao Parque do Povo e ao Clube Pinheiros, o Casa Lafer está em uma das áreas mais valorizadas do Itaim Bibi. O empreendimento tem poucas unidades, cerca de 19, prezando pela exclusividade dos proprietários, com apenas um apartamento por andar.

As plantas variam entre 424 e 792 metros quadrados, com quatro suítes e até nove vagas de garagem. O prédio conta com lobby de pé-direito elevado, piscina climatizada, spa, academia e áreas de convivência sofisticadas.

Ennius Muniz

Ennius Muniz, em Brasília |Foto: Divulgação

Localizado no Setor Noroeste, área nobre e planejada de Brasília, o Ennius Muniz reúne apartamentos espaçosos com quatro suítes e cerca de 290 metros quadrados. O empreendimento tem vista para o Parque Burle Marx, com integração com áreas verdes.

O condomínio inclui espaços como coworking, academia, piscina, sauna e wine bar, além de áreas voltadas para convivência e lazer. O projeto busca unir "conforto urbano e qualidade de vida", como pontua a construtora responsável, em uma das regiões mais valorizadas da capital federal.

Valle dos Ipês

Valle dos Ipês, em Brasília |Foto: Divulgação

No Jardim Botânico de Brasília, a cerca de cinco minutos da Ponte JK, o Valle dos Ipês faz parte de um bairro planejado voltado à integração com a natureza. O empreendimento é composto por seis torres, com unidades que variam de 147 a mais de 800 metros quadrados, incluindo apartamentos, coberturas e casas.

Com forte apelo voltado ao discurso de sustentabilidade, o projeto inclui soluções como reuso de água, iluminação eficiente e integração com áreas de preservação ambiental. As áreas comuns contam com piscina de borda infinita, spa, mirantes e espaços ao ar livre.

Negociação

A negociação, segundo a investigação, teria sido feita pessoalmente por Vorcaro, que buscava um comprador de carteiras fraudulentas do Master e tentava salvar o banco, posteriormente liquidado pelo Banco Central (BC). Costa comandou a compra de carteiras de crédito da instituição, avaliadas em R$ 12,2 bilhões e formada por ativos problemáticos, o que resultou em prejuízo ao BRB. Ele também estava à frente da tentativa fracassada de compra do Master por R$ 2 bilhões. A operação acabou rejeitada pelo BC.

Já Monteiro, apontado como o principal operador jurídico e financeiro de Vorcaro, era responsável, segundo os investigadores, pela administração de fundos e contas utilizados pelo banqueiro para desviar recursos e pagar propina a autoridades. O inquérito aponta que fundos da gestora Reag — citada como parte do ecossistema ligado ao Master e alvo da Operação Carbono Oculto, que mirou lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) — foram usados por Vorcaro para viabilizar compras de imóveis.

O acordo foi interrompido, de acordo com o inquérito, porque Vorcaro descobriu que estava sendo investigado. Ele teria, então, ordenado que o advogado Daniel Monteiro, “travasse tudo e não realizasse mais nenhum pagamento e nem prosseguisse com a formalização registral das transações então acordadas com Paulo Henrique”.

A defesa de Costa, representada por Cléber Lopes, afirmou que a prisão é “desnecessária”. O advogado viu “exagero” e indicou que não há mudança, por ora, na estratégia da representação ao cliente:

— A defesa continua firme na convicção que Paulo Henrique Costa não praticou crime nenhum.

Já a defesa de Monteiro informou, em nota, que “sua atuação sempre se deu de forma estritamente técnica, na condição de advogado do Banco Master e de diversos outros clientes, sem qualquer participação em atividades alheias ao exercício profissional”. Os advogados do próprio Vorcaro não se manifestaram.

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