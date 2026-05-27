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Master Caso Master: Vorcaro pagou degustação de uísque para Castro em NY Mensagens entre o ex-governador e o banqueiro foram obtidas pela PF; encontro aconteceu um dia antes de aporte de R$ 80 milhões do Rioprevidência no Master

As investigações da Polícia Federal (PF) identificaram encontros e conversas entre o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) e o dono do Banco Master Daniel Vorcaro antes de aportes do Rioprevidência na instituição financeira. A corporação sustenta que a relação próxima entre os dois viabilizou repasses de R$ 3 bilhões e lista um “almanaque de irregularidades” nos investimentos feitos pelo órgão responsável por pagar aposentadorias e pensões de servidores estaduais.

Documentos mostram que o banqueiro convidou Castro, no dia 14 de maio de 2024, para uma degustação exclusiva de uísque em Nova York, nos Estados Unidos. As mensagens foram reveladas pela GloboNews na noite desta quarta-feira. A investigação aponta que o evento era restrito a apenas dez pessoas e custou US$ 1,013 milhão, valor equivalente a mais de R$ 5 milhões na cotação atual.

“Haverá um evento pequeno. Degustação de whisky.”, escreveu Vorcaro ao ex-governador.

Em seguida, Castro pergunta “que horas e onde?”. Ele recebe o endereço do evento e responde: “Eu vou.”

A PF aponta que, no dia seguinte, o Rioprevidência realizou um aporte de R$ 80 milhões em Letras Financeiras do Banco Master. Os investigadores dizem ter identificado outros dois investimentos na sequência, nos valores de R$ 80 milhões e R$ 70 milhões.

'Experiência incrível'

A corporação elenca outros encontros entre Castro e Vorcaro antes de aportes no Banco Master. Um deles ocorreu em maio de 2023, quando o ex-governador participou de um jantar com o banqueiro em Nova York. Segundo a PF, o total da conta do restaurante ultrapassou US$ 13 mil — superando R$ 60 mil na cotação atual .O valor teria sido pago pelo dono do Master.

“Amigo, foi uma experiência incrível. Muito obrigado.”, escreveu Castro após o jantar.

As investigações apontam que os primeiros aportes do Rioprevidência em Letras Financeiras do Banco Master ocorreram seis meses depois, em novembro de 2023. Foram inicialmente R$ 40 milhões e, dias depois, mais R$ 80 milhões.

Entre essas duas transações, o ex-governador e o banqueiro tiveram um outro encontro. Desta vez na casa do banqueiro, no Itaim Bibi, em São Paulo. As mensagens obtidas pela PF mostram o momento no qual os dois combinando horário e endereço.

A PF aponta também reuniões no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador, e no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, em março de 2024.

Nos diálogos obtidos pela PF, Vorcaro pergunta se poderia encontrar o então governador “rapidamente” no Rio. Castro, então, responde ajustando horários de reuniões para encaixar o encontro.

A PF sustenta que os investimentos do Rioprevidência no Master continuaram mesmo após alertas sobre o aumento do risco do banco de Vorcaro.

A defesa do ex-governador nega a existência de "relação pessoal indevida" com Vorcaro. Já o Master sustenta que todas as operações seguiram critérios técnicos e legais.

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