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EUA Caso Ramagem: comissão do Senado chama diretor da PF e delegado expulso dos EUA Andrei Rodrigues e Marcelo Ivo devem ser ouvidos pelo colegiado presidido por Flávio Bolsonaro

A Comissão de Segurança Pública do Senado, presidida pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), aprovou, nesta terça-feira, convites para que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o delegado Marcelo Ivo de Carvalho prestem esclarecimentos sobre o episódio envolvendo a detenção do ex-deputado Alexandre Ramagem nos Estados Unidos.

Os requerimentos foram apresentados pelo senador Jorge Seif (PL-SC) e têm como foco a atuação do oficial de ligação da PF em Miami junto ao ICE, além das circunstâncias que levaram à prisão de Ramagem e à posterior retirada de Marcelo Ivo do posto no exterior.

Por se tratar de convite — e não convocação —, não há obrigatoriedade de comparecimento dos convidados.

O caso ganhou dimensão após a versão inicial apresentada pela Polícia Federal atribuir a detenção à cooperação com autoridades americanas. Dias depois, porém, o governo dos Estados Unidos afirmou que houve tentativa de “manipulação” do sistema migratório e pediu a saída do agente brasileiro envolvido, Marcelo Ivo, que atuava como elo da corporação no ICE.

A reação levou o governo brasileiro a adotar o princípio da reciprocidade, com a retirada de um agente americano que atuava na área de imigração no país.

Nos requerimentos aprovados, Seif cobra explicações sobre os procedimentos adotados pela PF no caso, a eventual orientação para atuação no sistema migratório americano e o papel do delegado na divulgação de que a prisão teria ocorrido no âmbito de cooperação internacional.

Também pede que Andrei Rodrigues detalhe as diretrizes da corporação para atuação de oficiais de ligação no exterior e esclareça a condução institucional do episódio.

Ramagem foi detido há duas semanas por agentes migratórios na Flórida após ser identificado em situação irregular, já que é considerado foragido da Justiça brasileira. Ele ficou sob custódia por dois dias e foi liberado em decisão administrativa, sem acusação criminal local, e aguarda o julgamento de um pedido de asilo nos Estados Unidos.

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