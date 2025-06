Caso Zambelli: "Itália corre risco de se tornar paraíso para condenados", diz parlamentar europeu

A- A+

Após ter enviado um ofício formal aos ministros italianos dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, o deputado Angelo Bonelli voltou a cobrar uma posição firme do governo da Itália sobre a possível extradição da deputada brasileira Carla Zambelli (PL-SP).



Condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Zambelli possui cidadania italiana e tem indicado a intenção de se refugiar no país europeu para evitar o cumprimento da pena no Brasil.

— Apresentei uma pergunta urgente ao governo italiano para saber se ele pretende colaborar com o Brasil e com a Interpol, aplicando o tratado de cooperação judiciária entre os dois países em matéria de extradição. Não se pode usar a cidadania italiana para escapar de uma condenação judicial", afirmou Bonelli.

O parlamentar foi ainda mais incisivo ao cobrar um posicionamento duro do governo italiano:

— A Itália corre o risco de se tornar um paraíso para pessoas condenadas. Por isso, aguardamos uma resposta clara do governo sobre sua disposição de extraditar Carla Zambelli para o Brasil — declarou.

No ofício enviado aos ministros, Bonelli destaca a existência de um tratado bilateral de extradição, previsto na Lei nº 144/1991, que estabelece os mecanismos legais para a entrega de cidadãos condenados entre os dois países. Ele cobra das autoridades italianas a adoção imediata de medidas que garantam o cumprimento das obrigações previstas no acordo.

"Quais medidas urgentes pretendem adotar, cada um no âmbito de suas competências, para assegurar a efetividade do tratado, no caso específico de Carla Zambelli, colaborando desde já com a Interpol?", questiona o deputado no documento oficial.

Além da cobrança pela extradição, Bonelli propôs uma mudança mais ampla na legislação italiana. O deputado sugere a revogação da cidadania italiana de pessoas condenadas por crimes graves, como golpe ou tentativa de golpe de Estado, crimes contra a humanidade, ou atos de incitação à subversão violenta da ordem constitucional, econômica ou social.

Quem é Angelo Bonelli

Angelo Bonelli, 62 anos, é deputado pela oposição no Parlamento italiano e membro do partido ambientalista Europa Verde. Ex-vereador em Roma, foi eleito em 2022 para a Câmara dos Deputados da Itália. Bonelli é conhecido por sua postura firme em defesa dos direitos humanos e do meio ambiente.

No início de 2023, após os ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília, Bonelli já havia se manifestado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante uma sessão no Parlamento, alertou para rumores de que Bolsonaro e seus filhos teriam solicitado cidadania italiana, o que, segundo ele, representaria um problema para a república italiana:

— A imprensa brasileira informa que Jair Bolsonaro, atualmente nos Estados Unidos, teria solicitado cidadania italiana. Seus filhos também estariam tentando obtê-la. Isso seria inaceitável, diante dos processos judiciais em curso contra eles no Brasil. A Itália não pode se tornar refúgio de quem atenta contra a democracia — disse à época.

A postura de Bonelli pressiona o governo da premiê Giorgia Meloni, de extrema direita e politicamente alinhada ao bolsonarismo, a se posicionar sobre a cooperação com o Brasil no caso de Carla Zambelli.

Veja também