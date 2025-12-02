Cassação de Carla Zambelli pode ser analisada na CCJ da Câmara nesta terça

A- A+

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados pode analisar nesta terça-feira (2) o processo de cassação da deputada Carla Zambelli (PL-SP). Ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a dez anos de prisão e à perda do mandato por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A representação em desfavor da deputada está na pauta. O deputado Diego Garcia (Republicanos-PR), deve apresentar o parecer sobre o caso durante a sessão. Entretanto, um pedido de vista ainda pode adiar a votação.

Após a análise da CCJ, o caso segue para o plenário da Câmara, onde a decisão final será tomada. A cassação de Zambelli exige pelo menos 257 votos.

Na sentença da parlamentar, o STF determinou a perda imediata do mandato, mas o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu que o tema deve ser analisado pelos deputados.

Carla Zambelli está presa na Itália e teve parecer favorável a sua extradição emitido pelo Ministério Público do País. Em setembro, ela participou de forma remota de uma audiência na CCJ em que trocou acusações com o hacker Walter Delgatti, condenado no mesmo processo.

