stf Cassado, Deltan Dallagnol diz ter "esperança zero" de retomar cargo de deputado federal Ex-procurador tenta reaver o mandato no STF; decisão do TSE foi pautada na Lei da Ficha Limpa

Cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) afirmou nesta terça-feira que tem "esperança zero" em retomar o seu mandato no Congresso Nacional. Em evento na Câmara Municipal de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, o ex-parlamentar foi homenageado com a Comenda Porto do Sol.

Em seu discurso, o ex-procurador da operação Lava-Jato citou que têm tentado reaver seu mandato por meio de recursos no Supremo Tribunal Federal (STF). Como noticiou o Globo no mês passado, o ministro Dias Toffoli negou o pedido por não ver irregularidades na sentença da Corte eleitoral.

"Tenho esperança zero de retomar o mandato a partir de um julgamento do STF na configuração que nós temos hoje. Ainda mais debaixo de um governo Lula que busca vingança contra todos que trabalharam na Lava-Jato" disse Dallagnol.

Ao longo da solenidade, o vereador Ramiro Rosário (PSDB) recriou o Powerpoint da Lava-Jato, com elogios a trajetória do político.

O modelo utilizado na diagramação segue os moldes de uma apresentação realizada pelo então procurador a promotores em setembro de 2016. Ele acusou o petista de liderar um grupo criminoso de desvio de dinheiro na Petrobras no caso do triplex.

Posteriormente, a condenação de Lula foi arquivada, e o agora ex-deputado foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a indenizar Lula em R$ 75 mil por danos morais.

Em maio deste ano, Dallagnol perdeu seu mandato por decisão doTSE. A Corte entendeu que o ex-procurador deixou o Ministério Público para escapar de punições referentes a processos administrativos.

