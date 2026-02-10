A- A+

RIO DE JANEIRO Cassado e sem partido, Witzel anuncia pré-candidatura ao governo do Rio Ex-governador diz que está 'mais experiente, mais cauteloso' e que tem hoje compreensão 'mais profunda das entranhas do sistema'

O ex-governador do Rio, Wilson Witzel (sem partido), disse que se prepara para retomar a vida pública. Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-juiz anunciou a pré-candidatura ao Executivo fluminense e argumentar estar "mais experiente, mais cauteloso" para voltar à função. Eleito na esteira da onda bolsonarista em 2018, Witzel tornou-se o primeiro governador a sofrer impeachment no estado desde a ditadura militar.

Witzel foi acusado crime de responsabilidade na gestão de contratos na área da Saúde durante a pandemia de Covid-19. Ficou inelegível e impedido de exercer cargos públicos por cinco anos. No vídeo, o ex-juiz diz ter sido alvo de um linchamento público e merecer uma nova chance.

— Muitas pessoas me perguntam por que a população do Rio de Janeiro deveria dar uma nova chance. Respondo que vivi na prática os limites e as distorções do sistema político e administrativo desse Estado. Passei pelo maior processo de linchamento público da História do nosso estado. Fui afastado antes de qualquer condenação definitiva e sem nenhum direito de defesa. Enfrentei um processo duro e, ainda assim, mantive a minha defesa dentro da legalidade, acreditando na justiça — afirmou.



O ex-governador afirma que, desta vez, tem compreensão "mais profunda do funcionamento real do poder e das entranhas do sistema do Rio de Janeiro". Em 2019, ele disse, tinha a "energia de quem queria mudar tudo rapidamente". Hoje, Witzel diz trazer a "serenidade de quem sabe que mudanças duradouras exigem diálogo institucional, planejamento e blindagem técnicas das decisões".

— Menos improviso, mais método. Menos discurso, mais governança. Considero que paguei politicamente por tudo o que aconteceu — afirmou.

Afastado em 2020, Witzel foi cassado no ano seguinte, quando Cláudio Castro, seu vice, assumiu interinamente o cargo. Na época, ambos eram filiados ao PSC. O atual governador se elegeu para mais um mandato em 2022, já pelo PL de Jair Bolsonaro. Naquele ano, Witzel tentou se candidatar ao governo do Rio pelo PMB, mas teve o registro cassado por estar com os direitos políticos suspensos.

Ainda sem partido, Witzel afirmou aos seguidores que, para este ano, pretende anunciar sua filiação a alguma sigla de centro-direita. A decisão deve ser divulgada entre o fim de março e o início de abril.

Como mostrou a coluna Lauro Jardim, do GLOBO, em dezembro, Witzel já vinha articulando a pré-candidatura nos bastidores. Questionado sobre o favoritismo de Eduardo Paes (PSD) na corrida ao Palácio Guanabara, já tinha resposta de tom irônico na ponta da língua:

— Assim como foi em 2018.

Na ocasião, Paes liderava as pesquisas de intenção de voto, mas acabou superado pelo "azarão" Witzel, impulsionado pelo eleitorado bolsonarista.

