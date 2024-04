Cassado, ex-deputado que agrediu Mamãe Falei lança pré-candidatura pelo Partido da Mulher Brasileira

A- A+

O ex-deputado federal Emerson Petriv, mais conhecido como Boca Aberta, irá concorrer às eleições municipais deste ano. Nos últimos dias, o ex-parlamentar anunciou sua pré-candidatura pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB) à prefeitura de Ibiporã, município paranaense localizado na região metropolitana de Londrina. Cassado em 2021, Boca Aberta coleciona polêmicas: chegou a brigar com o ex-deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei, e foi preso em flagrante no ano passado por porte ilegal de arma, sendo liberado em seguida. Ao Globo, ele afirmou ser Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) e ter comprado a arma durante o seu mandato em Brasília.

Ao anunciar seus próximos passos na polícia, o ex-deputado agradeceu o PMB e prometeu mudança para a população da cidade do Paraná:

"Muito obrigada, presidente Fabiano do PMB, por nos filiar ao partido e assim nos colocar na disputa à prefeitura de Ibiporã. Estamos juntos. Vamos devolver Ibiporã ao seu verdadeiro dono, o povo" disse Boca Aberta.

Boca Aberta perdeu seu mandato na Câmara dos Deputados em setembro de 2021, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2017, o então vereador foi cassado pela Câmara Municipal de Londrina por quebra de decoro parlamentar, medida que o tornou inelegível por oito anos. No pleito de 2018, no entanto, uma liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) havia suspendido os efeitos do decreto legislativo, o que possibilitou o registro do então candidato no TSE.

Posteriormente, o ministro responsável pelo caso, Luis Felipe Salomão ressaltou que a liminar foi suspensa antes da data da eleição, e que o político estava enquadrado em cláusulas de inelegibilidade por crimes contra a Administração Pública. Quando soube da cassação, ele chegou a perseguir e xingar o deputado Alexandre Leite (DEM-SP), que relatou seu caso na Câmara.

Campanha falsa ao Senado

Em 2022, Boca Aberta lançou uma campanha falsa ao Senado Federal. O ex-parlamentou divulgou um número inventado, associado ao partido Agir, que, no Paraná, apoiava a candidata Aline Sleutjes (Pros). O Diretório Estadual, no entanto, negou ter homologado a candidatura do ex-parlamentar.

Em vídeo que simulava uma propaganda eleitoral, Emerson Petriv aparecia na frente do Congresso Nacional e dizia para os eleitores não acreditarem em quem falasse que sua candidatura era falsa.

"Não seja massa de modelar da mídia. Quando você ouvir alguém dizer pra você que não é pra votar em mim, que o seu voto não vai valer, é tudo mentirada, fake news" dizia o ex-deputado que foi cassado em 2021.

Boca Aberta bateu em Mamãe Falei

Em junho de 2022, Boca Aberta voltou aos holofotes após um episódio com o ex-deputado estadual por São Paulo, Arthur do Val. Do Val foi agredido durante viagem à cidade de Londrina, no Paraná. Em imagens que circularam nas redes sociais, Boca Aberta o golpeia com tapas e socos depois de defini-lo com palavras como "estuprador" e "vagabundo" por meio de um megafone. Nos registros, Arthur do Val não reage às agressões.

Em suas redes sociais, Do Val afirmou que foi atrás do ex-deputado federal para denunciar supostos escândalos relacionados a ele, durante um momento em que falava com eleitores.

"É o típico populistão. Fomos denunciar tudo o que ele faz. Não vão nos calar" disse à época. O caso foi registrado na Polícia Civil.

