BRASIL Cassado pela Câmara, Eduardo Bolsonaro diz que ida para os Estados Unidos "valeu muito a pena" Filho de Jair Bolsonaro afirmou que a decisão ocorreu 'exatamente por ter feito pelo que os eleitores esperam' e ressaltou que o 'que fica é uma medalha de honra'

Eduardo Bolsonaro (PL) reagiu nesta quinta-feira à cassação do mandato pela Câmara dos Deputados. Segundo o ex-parlamentar, a ida aos Estados Unidos "valeu muito a pena por ter conseguido levar, pela primeira vez, consequências reais" a autoridades brasileiras.

— Cassaram meu mandato exatamente por eu ter feito o que meus eleitores esperam de mim (...) Para mim o que fica é uma medalha de honra. Não é a perda de um mandato. Eu tenho certeza de que essa história ainda não acabou — disse Eduardo nas redes sociais.

A decisão foi tomada pela Mesa Diretora, por atos administrativos assinados pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e demais integrantes da gestão, sem votação em plenário, e publicadas em edição extra do Diário da Câmara.





A Mesa declarou a perda do mandato com base no artigo 55 da Constituição. A decisão afirma que o deputado perdeu o cargo “por ter deixado de comparecer, na presente sessão legislativa, à terça parte das sessões deliberativas da Câmara dos Deputados”, o que autoriza a cassação automática por ato administrativo.

O parlamentar está fora do país há meses e é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentar coagir o Poder Judiciário e ter articulado, nos Estados Unidos, sanções contra autoridades brasileiras, incluindo ministros da Corte.

Com a decisão, assume a vaga o suplente Missionário José Olímpio (PL-SP).

