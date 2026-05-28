Qui, 28 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta28/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Master

Castro anuncia desistência da candidatura ao Senado para 'focar' na defesa em meio às investigações

Ex-governador afirmou que retirada de seu nome da disputa aconteceu para 'focar completamente' na sua defesa, em meio ao avanço das investigações sobre sua relação com Daniel Vorcaro

Reportar Erro
Cláudio Castro é aalvo de uma operação da Polícia Federal (PF)Cláudio Castro é aalvo de uma operação da Polícia Federal (PF) - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL-RJ) publicou um vídeo anunciando a desistência da pré-candidatura ao Senado, em meio ao avanço das investigações sobre sua relação com Daniel Vorcaro.

Nesta semana, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), que apura a participação dele nos aportes bilionários feitos pelo Rioprevidência em fundos com indícios de irregularidades do banco Master.

Leia também

• Cláudio Castro avisa Valdemar e PL do Rio que não disputará o Senado; partido prepara substituto

• Cláudio Castro agradeceu Vorcaro após jantar de R$ 66 mil em Nova York: 'experiência incrível'

• Castro foi à casa de Vorcaro na semana dos primeiros aportes do Rioprevidência no Master

— Eu resolvi tomar a decisão mais dfícil da minha vida, porque durante toda a minha trajetória, como assessor e governador, eu jamais fugi de briga ou luta alguma, mas também eu tenho que entender em que momento estamos e como está a vida. Então, eu resolvi retirar a minha candidatura ao Senado Federal para focar completamente na minha defesa — disse no vídeo.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter