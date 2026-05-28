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Master Castro anuncia desistência da candidatura ao Senado para 'focar' na defesa em meio às investigações Ex-governador afirmou que retirada de seu nome da disputa aconteceu para 'focar completamente' na sua defesa, em meio ao avanço das investigações sobre sua relação com Daniel Vorcaro

O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL-RJ) publicou um vídeo anunciando a desistência da pré-candidatura ao Senado, em meio ao avanço das investigações sobre sua relação com Daniel Vorcaro.

Nesta semana, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), que apura a participação dele nos aportes bilionários feitos pelo Rioprevidência em fundos com indícios de irregularidades do banco Master.

— Eu resolvi tomar a decisão mais dfícil da minha vida, porque durante toda a minha trajetória, como assessor e governador, eu jamais fugi de briga ou luta alguma, mas também eu tenho que entender em que momento estamos e como está a vida. Então, eu resolvi retirar a minha candidatura ao Senado Federal para focar completamente na minha defesa — disse no vídeo.

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