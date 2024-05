Castro comenta absolvição no TRE: "Sempre disse para Freixo respeitar o resultado das urnas"

A- A+

O governador do Rio Cláudio Castro comentou, através das redes sociais, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral que rejeitou nesta quinta-feira o pedido de cassação de seu mandato.

Castro foi acusado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de abuso de poder político e econômico pelo uso de estruturas do Centro Estadual de Pesquisa e Estatística do Rio (Ceperj) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) para pagar cabos eleitorais na eleição de 2022.

O caso agora pode ser levado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio de um recurso.

