A- A+

RIO DE JANEIRO Castro confirma saída de cinco secretários para eleições, mas mantém indefinição sobre seu futuro No caso de deixar o cargo, o governador afirma que apoiará seu secretário da Casa Civil, Nicola Miccione

O governador Cláudio Castro, oficialmente, mantém indefinido o seu futuro político. Caso deixe o governo, no entanto, diz que irá fazê-lo até 3 de abril. Entre seus secretários com mandato de deputado, cinco saem até 1º de março para disputar a reeleição.



O governador informou ao Globo que a lista inclui Gustavo Tutuca (PP), secretário de Estado de Turismo; Rosangela Gomes (PR), de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Bruno Dauaire (União), Habitação; Anderson Moraes (PL), Tecnologia; e Douglas Ruas (PL), Cidades.

Castro não confirma sua saída, mas aponta um sucessor: seu secretário da Casa Civil, Nicola Miccione:

— É um servidor público, sensato, honesto. Ele está preparado para o desafio. Não tenho dúvidas de que é a pessoa talhada hoje para encerrar esse ciclo.

Com a possível saída de Castro, ele terá que se movimentar na Assembleia Legislativa, para emplacar seu substituto numa eleição indireta.





— A gente governou junto com muito diálogo e parceria com os deputados. Não há motivo para a Alerj não aprovar o seu nome — afirma o governador, que rasga elogios ao secretário da Casa Civil.

Eleição Indireta

A possibilidade de uma eleição indireta passou a ser considerada em maio do ano passado, quando Thiago Pampolha, então vice de Cláudio Castro, foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. À época, o plano do grupo político previa que Rodrigo Bacellar assumisse interinamente o governo e disputasse a eleição de outubro.

O cenário mudou no segundo semestre, com o rompimento entre Castro e Bacellar e a posterior prisão do deputado pela Polícia Federal, sob acusação de ligação com o crime organizado. Por 42 votos a 21, a Alerj decidiu pela soltura de Bacellar. No entanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a apreensão do passaporte do deputado, que pediu afastamento da Alerj.

Com a alta de popularidade após a megaoperação policial no Alemão e a abertura de uma nova vaga no Senado no Rio, decorrente da candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, Castro voltou a cogitar a disputa. Pela lei, em caso de renúncia, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), Ricardo Couto, assume o governo e tem até 30 dias para convocar eleições indiretas, com votação aberta e chapas completas de governador e vice.

Veja também