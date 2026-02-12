Qui, 12 de Fevereiro

Rio de Janeiro

Castro desiste de renovar concessão do gás, alvo de críticas de aliados e contestada pela oposição

Governador anuncia nova licitação, o que deve frustrar recebimento de outorga bilionária pelo estado neste ano. Aliados de Paes haviam ingressado no MP contra renovação

Governador do Rio de Janeiro, Cláudio CastroGovernador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), anunciou nesta quinta-feira (12) que desistiu da ideia de renovar a concessão atual de distribuição de gás no estado, que está sob responsabilidade da Naturgy. A possibilidade de extensão do contrato com a empresa, que vinha sendo ventilada por Castro e pelo chefe da Casa Civil, Nicola Miccione (PL), causou incômodo na base aliada do Palácio Guanabara e gerou contestação judicial por parte da oposição.

A renovação do contrato poderia gerar, ainda em 2026, a entrada de novos recursos no caixa estadual, a título de pagamento de outorga. Nos bastidores, o Palácio Guanabara chegou a estimar uma injeção de cerca de R$ 10 bilhões nos cofres públicos em caso de renovação, mas a previsão de integrantes do governo vinha sendo recalculada, nos últimos tempos, para valores mais próximos a R$ 1 bilhão.

A aposta de aliados de Castro é que o pagamento de outorga poderia aliviar as finanças do estado, que tem previsão de déficit de R$ 19 bilhões neste ano, além de dar fôlego a uma eventual candidatura de Nicola à sucessão do governador. O chefe da Casa Civil é o preferido de Castro para disputar uma possível eleição para mandato-tampão no primeiro semestre.

Segundo o governador, a decisão por fazer uma nova licitação, em vez de renovar o contrato com a Naturgy, é uma forma de "atualizar contratos, fortalecer a regulação e criar um ambiente mais moderno e competitivo". Nicola, por sua vez, argumentou que o governo estadual optou por chamar as empresas para a disputa de um novo contrato após fazer diversos estudos, no que chamou de "trabalho técnico, criterioso e transparente".

Como mostrou a newsletter Jogo Político, do GLOBO, a ideia de renovar o contrato com a Naturgy gerou uma cisão no PL, partido de Castro. Um dos caciques do PL no Rio, o deputado federal Altineu Côrtes vinha se colocando contra a medida. Altineu e o secretário estadual de Cidades, Douglas Ruas, seu aliado, defendiam uma nova licitação, que será conduzida pelo governador-tampão caso Castro siga com o plano de renunciar ao mandato.

Para concorrer ao Senado neste ano, seu plano original, Castro precisa se desincompatibilizar do governo até o início de abril. Interlocutores do governador avaliam que ele pode antecipar a saída para logo depois do carnaval. Uma ala do Palácio Guanabara, por outro lado, diz reservadamente que Castro ainda não tomou uma decisão definitiva sobre deixar ou não o cargo.

Douglas é o candidato preferido de Altineu para disputar o governo, caso Castro deixe o posto. O atual governador apoia a candidatura de Nicola, mas o chefe da Casa Civil encontra resistências de outros caciques do PL, como o próprio Altineu e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Antes do anúncio de Castro de que fará uma nova licitação do gás, aliados do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), haviam acionado o Ministério Público do Rio contestando uma eventual renovação do contrato com a Naturgy. Conforme noticiou o portal "Tempo Real", os deputados federais Pedro Paulo e Laura Carneiro e o deputado estadual Luiz Paulo, todos do PSD, pediram a apuração de possíveis irregularidades no processo.

O plano de renovar o contrato com a Naturgy vinha se baseando em um estudo contratado pelo governo do Rio junto à FGV. Segundo apuração do jornal Valor, o documento previu que o estado poderia ter que pagar uma indenização de R$ 9,4 bilhões à Naturgy caso não renovasse a concessão atual. O contrato só vence em 2027, mas o governo estadual decidiu antecipar a discussão.

Na representação feita ao Ministério Público, os deputados do PSD alegaram que a condução do assunto pelo governo do Rio poderia representar "prejuízo ao erário" e configurar ato de improbidade administrativa.

Com a abertura de processo de licitação, estimado pelo governo do Rio para durar de sete meses a um ano, outras empresas privadas poderão fazer suas propostas para ficar com a concessão do serviço de gás no estado. A própria Naturgy, em tese, pode participar da disputa.

