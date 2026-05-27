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RELATÓRIO DA PF Castro foi à casa de Vorcaro na semana dos primeiros aportes do Rioprevidência no Master Relatório da Polícia Federal mostra correlação entre encontros e investimentos

O ex-governador do Rio Cláudio Castro (PL) visitou Daniel Vorcaro na casa do dono do Master, em São Paulo, entre o primeiro e o segundo das dezenas de aportes que o Rioprevidência fez no banco. O investimento inicial, de R$ 40 milhões, foi feito em 1º de novembro de 2023.

Cinco dias depois, houve o encontro. No dia 10, nova aplicação dobrou o valor: R$ 80 milhões. "To a caminho", escreveu o então governador ao banqueiro naquela tarde, depois de confirmar o endereço da casa.

As informações estão em relatório da Polícia Federal (PF) que embasou a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou mandado de busca e apreensão contra Castro. O Globo teve acesso ao documento, revelado em primeira mão pela GloboNews, e se debruçou sobre a cronologia dos aportes.

"Em momento posterior, no dia 14/12/2023, foi identificado um novo aporte do RioPrevidência, no montante de R$ 200 milhões, igualmente direcionado a Letras Financeiras do Banco Master", aponta ainda a PF.

No total, a corporação indica cerca de R$ 3 bilhões do Rioprevidência aplicados no Master, diretamente ou por meio de outros fundos. A PF lista um “almanaque de irregularidades” nos investimentos feitos pelo órgão responsável por pagar aposentadorias e pensões de servidores estaduais.

Relação após alertas

A PF sustenta que os investimentos do Rioprevidência no Master continuaram mesmo após alertas sobre o aumento do risco do banco de Vorcaro. A corporação afirma que a disposição do fundo previdenciário em manter os aportes “não tem relação com a lisura, estrutura do investimento ou confiança que o Banco Master tinha no mercado”.

A investigação aponta que, após questionamentos feitos pelo deputado estadual Luiz Paulo ao Tribunal de Contas do Estado, o Master passou a diversificar os produtos oferecidos ao Rioprevidência. Houve a migração de Letras Financeiras para fundos de investimento.

A defesa do ex-governador nega a existência de "relação pessoal indevida" com Vorcaro. Já o Master sustenta que todas as operações seguiram critérios técnicos e legais.

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