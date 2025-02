A- A+

segurança Castro pede transferência de chefes de facções para presídios federais e ministro oferece 10 vagas Governador do Rio de Janeiro se encontrou com o Lewandowski nesta quarta-feira (5)

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), veio a Brasília nesta quarta-feira para pedir ao governo Lula ações de reforço à segurança pública e combate ao crime organizado no Estado. Entre as solicitações, estava a transferência de líderes de facções criminosas para o sistema penitenciário federal.

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, concordou em disponibilizar "de imediato" 10 vagas em unidades federais. Castro e Lewandowski se encontraram hoje às 12 horas no Palácio da Justiça, na capital federal.

Apesar da combinação entre as duas autoridades, a remoção de presos depende de autorização judicial. O nome dos criminosos não foi informado.

A missão é a cooperação total entre União e o Rio de Janeiro. Estamos empenhados em combater o crime de forma cooperativa e integrada. Esse é mais um exemplo da integração federativa que a PEC da Segurança Pública pretende colocar em prática — disse o ministro.

A assessoria de imprensa do governo do Rio confirmou que uma das pautas da reunião era o encaminhamento de lideranças criminosas para presídios federais.

No fim da tarde, o governador do Rio irá se encontrar com o secretário Nacional de Segurança Pública, Mario Luiz Sarrubbo, e o diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Rodney da Silva, para discutir estratégias de combate ao crime organizado no Estado.

