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Senado CCJ do Senado adia votação de PEC que acaba com aposentadoria compulsória como punição Análise deve ocorrer apenas em abril, após um pedido do senador Sergio Moro para realização de audiência pública

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado adiou a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que proíbe o uso da aposentadoria compulsória como punição disciplinar e autoriza a perda do cargo em casos de infração grave.

O texto, de autoria do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino, deve ser analisado pelo colegiado no dia 8 de abril, após pedido de realização de audiência pública apresentado pelo senador Sergio Moro (União-PR).

Relatada pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), a proposta altera dispositivos da Constituição para permitir a aplicação da perda do cargo — inclusive em funções vitalícias — a magistrados, integrantes do Ministério Público e militares.

A medida busca aproximar o regime disciplinar dessas carreiras ao já aplicado a servidores públicos em geral.

No parecer apresentado, a relatora argumenta que a mudança corrige distorções históricas e enfrenta a percepção de impunidade associada à aposentadoria compulsória, que mantém o pagamento de remuneração ao agente punido.

Segundo ela, a proposta reforça o princípio da moralidade administrativa e contribui para aumentar a confiança da população nas instituições.

O texto também prevê que a perda do cargo poderá ser aplicada após processo administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa, sem necessidade, em determinados casos, de decisão judicial prévia. Para Eliziane, o modelo atual cria um descompasso entre a gravidade das condutas e a sanção efetivamente aplicada.

A PEC foi apresentada por Dino ainda no Senado e ganhou impulso após o ministro afirmar, em decisão recente no STF, que a aposentadoria compulsória como punição perdeu respaldo constitucional após a Reforma da Previdência de 2019. Na justificativa da proposta, ele sustenta que a sanção desvirtua a natureza previdenciária do instituto e pode resultar, na prática, em benefício financeiro ao agente punido.

O parecer também menciona casos julgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em que magistrados foram punidos com aposentadoria compulsória mesmo diante de acusações graves, o que reacendeu o debate sobre a adequação das penalidades. A avaliação é de que a nova regra tende a alinhar o tratamento disciplinar no serviço público e eliminar diferenças entre carreiras.

Se aprovada na CCJ e posteriormente pelo plenário do Senado, a proposta ainda precisará passar pela Câmara dos Deputados antes de ser promulgada.

STF

O avanço da proposta ocorre na esteira de decisão recente do ministro do STF Flávio Dino, que considerou incompatível com a Constituição a aplicação da aposentadoria compulsória como sanção disciplinar. Ao analisar o tema, Dino afirmou que, após a Reforma da Previdência de 2019, deixou de haver base constitucional para esse tipo de punição, sobretudo por se tratar de um benefício de natureza previdenciária.

Na decisão, o ministro também destacou que a medida contraria o princípio da moralidade administrativa ao permitir que agentes punidos continuem recebendo remuneração. O entendimento reforçou, entre parlamentares, a avaliação de convergência entre Judiciário e Congresso sobre a necessidade de endurecer as punições em casos de infrações graves, embora o debate ainda deva ser aprofundado na audiência pública solicitada antes da votação na CCJ.

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