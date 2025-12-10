Qua, 10 de Dezembro

Senado

CCJ do Senado adia votação de projeto que trata de impeachment de ministros do STF

O projeto trata de regras para o afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal

CCj da Câmara CCj da Câmara  - Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado decidiu adiar a votação do projeto que atualiza a lei de impeachment no Brasil para o próximo ano, a pedido do relator da proposta, senador Weverton Rocha (PDT-MA). O projeto trata de regras para o afastamento de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Weverton disse que ainda recebe sugestões de mudanças no texto e que, após conversa com o autor do texto, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na manhã desta quarta-feira (10) decidiu fazer mais uma sessão de debates.

"Estive com Rodrigo Pacheco nesta manhã, que é o autor dessa lei e ele me fez a seguinte sugestão: ‘Weverton, já realizamos audiências, vamos só pedir mais uma sessão de debate no plenário do Senado na volta do recesso, para que a gente possa dar mais luz ao relatório, voltar para a CCJ para que a gente aprofunde esse debate e vote", afirmou.

Além dos próprios senadores, Weverton disse que recebeu sugestões de mudanças no texto das Forças Armadas e membros do Ministério Público.

Com o adiamento, indica Weverton, o projeto escaparia da discussão de ser votado após decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que dificultou a possibilidade de o Senado fazer tramitar processo de impeachment contra magistrados da Corte.

"Primeiro, a gente sai dessa discussão menor de estar fazendo lei para discutir liminar dada recentemente. Não é o objetivo da lei e muito menos o espírito dela", afirmou Weverton.
 

