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partido liberal CE: líder do PL diz que Priscila Costa perdeu "momento prudente" em crise com Michelle e Flávio Na avaliação de Silvana Oliveira, a vereadora e vice-presidente do PL Mulher gerou "grande prejuízo" ao partido

A líder do PL na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Silvana Oliveira, disse ao jornal O Povo que a vereadora Priscila Costa demorou a se manifestar sobre a crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro.

Na avaliação de Silvana, a vereadora e vice-presidente do PL Mulher, perdeu o "momento prudente" e, assim, gerou "grande prejuízo" ao partido.

Priscila Costa foi uma das protagonistas do racha entre Michelle e Flávio. A candidatura dela ao Senado no Ceará perdeu espaço para o nome de Alcides Fernandes, pai de André Fernandes, deputado federal e presidente do PL no Ceará.

No vídeo que deflagrou a crise, Michelle afirmava que a candidatura de Priscila ao Senado foi decidida por Jair Bolsonaro, por ela e pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto

Apesar de ter sido citada no vídeo de Michelle publicado no dia 24 de junho, Priscila Costa só se posicionou no último sábado, 4 Ela afirmou que não iria "alimentar nenhum tipo de conflito" e defendeu a união em torno da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro

A vereadora afirmou que seu apoio ao senador "não nasceu agora" e que atua com "lealdade, convicção e responsabilidade". Priscila também elogiou a atuação de Michelle à frente do PL Mulher, citando o trabalho em defesa dos direitos das pessoas surdas, da inclusão de pessoas com deficiência e do apoio a mães atípicas e a portadores de doenças raras.

Antes do vídeo, no dia 1º de julho, Priscila já havia publicado uma foto ao lado de Flávio Bolsonaro nas redes sociais, na qual definiu sua postura como vice-presidente do PL Mulher como de "união, maturidade e propósito".

Priscila Costa já foi cotada para ser candidata à vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro. O pré-candidato, porém, ainda não decidiu quem vai ocupar esse posto.

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