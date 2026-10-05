Ceará elege maior bancada feminina da história na Câmara e na Assembleia Legislativa
Número de eleitas cresce na Câmara e na Assembleia, com cinco deputadas federais e 14 estaduais a partir de 2027
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O Ceará terá, a partir de 2027, uma presença feminina maior nos principais espaços do Legislativo.
O resultado das urnas neste domingo (4), estabeleceu um novo marco para a representação das mulheres no Estado: cinco candidatas foram eleitas para a Câmara dos Deputados e outras 14 conquistaram vagas na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
O avanço é ainda mais expressivo na bancada federal. Na eleição de 2022, três mulheres haviam conquistado cadeiras na Câmara. Agora, o número subiu para cinco, ampliando a participação feminina no Congresso Nacional.
Entre as eleitas para Brasília está Tainah Marinho (PSB), que, em sua primeira experiência em disputa eleitoral, alcançou 265 585 votos.
O desempenho colocou a candidata como a mulher mais votada para a Câmara dos Deputados em uma eleição no Ceará.
Cinco mulheres representarão o Ceará na Câmara
A nova bancada feminina cearense na Câmara dos Deputados será formada por:
Tainah Marinho (PSB) - 265.585 votos
Giordanna Mano (PRD) - 235.848 votos
Fernanda Pessoa (PSD) - 122.963 votos
Erika Amorim (Republicanos) - 109.025 votos
Luisa Cela (PT) - 93.321 votos
Alece terá 14 deputadas
Na Assembleia Legislativa, das 46 cadeiras para a legislatura de 2027 a 2030, 14 serão ocupadas por mulheres.
As eleitas pertencem a cinco legendas: PL, PSB, PT, Solidariedade e PSDB.
Em relação ao pleito anterior, foram conquistadas cinco cadeiras femininas a mais.
Entre as 14 eleitas, cinco conseguiram renovar seus mandatos. As demais chegam à Assembleia pela primeira vez ou retornam ao Legislativo após um período afastadas da Casa.
Confira as 14 deputadas estaduais eleitas
Bella Carmelo (PL) - 130.802 votos
Liziany Medeiros (PT) - 102.659 votos
Laís Nunes (PT) - 92.485 votos
Jade Romero (PT) - 85.490 votos
Jô Farias (PT) - 79.829 votos
Fabiola Carneiro (PSB) - 73.029 votos
Paloma Nunes (PSB) - 69.064 votos
Manu Pimenta (PSB) - 69.000 votos
Dra. Silvana (PL) - 66.473 votos
Marta Gonçalves (PSB) - 65.340 votos
Lia Gomes (PSB) - 54.433 votos
Georgia do Marcelão (Solidariedade) - 38.288 votos
Emília Pessoa (PSDB) - 35.902 votos
Dra. Mayra Pinheiro (PL) - 34.752 votos