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Eleições 2026 Ceará elege maior bancada feminina da história na Câmara e na Assembleia Legislativa Número de eleitas cresce na Câmara e na Assembleia, com cinco deputadas federais e 14 estaduais a partir de 2027

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O Ceará terá, a partir de 2027, uma presença feminina maior nos principais espaços do Legislativo.

O resultado das urnas neste domingo (4), estabeleceu um novo marco para a representação das mulheres no Estado: cinco candidatas foram eleitas para a Câmara dos Deputados e outras 14 conquistaram vagas na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O avanço é ainda mais expressivo na bancada federal. Na eleição de 2022, três mulheres haviam conquistado cadeiras na Câmara. Agora, o número subiu para cinco, ampliando a participação feminina no Congresso Nacional.

Entre as eleitas para Brasília está Tainah Marinho (PSB), que, em sua primeira experiência em disputa eleitoral, alcançou 265 585 votos.

O desempenho colocou a candidata como a mulher mais votada para a Câmara dos Deputados em uma eleição no Ceará.

Cinco mulheres representarão o Ceará na Câmara

A nova bancada feminina cearense na Câmara dos Deputados será formada por:

Tainah Marinho (PSB) - 265.585 votos

Giordanna Mano (PRD) - 235.848 votos

Fernanda Pessoa (PSD) - 122.963 votos

Erika Amorim (Republicanos) - 109.025 votos

Luisa Cela (PT) - 93.321 votos

Alece terá 14 deputadas

Na Assembleia Legislativa, das 46 cadeiras para a legislatura de 2027 a 2030, 14 serão ocupadas por mulheres.

As eleitas pertencem a cinco legendas: PL, PSB, PT, Solidariedade e PSDB.

Em relação ao pleito anterior, foram conquistadas cinco cadeiras femininas a mais.

Entre as 14 eleitas, cinco conseguiram renovar seus mandatos. As demais chegam à Assembleia pela primeira vez ou retornam ao Legislativo após um período afastadas da Casa.

Confira as 14 deputadas estaduais eleitas

Bella Carmelo (PL) - 130.802 votos

Liziany Medeiros (PT) - 102.659 votos

Laís Nunes (PT) - 92.485 votos

Jade Romero (PT) - 85.490 votos

Jô Farias (PT) - 79.829 votos

Fabiola Carneiro (PSB) - 73.029 votos

Paloma Nunes (PSB) - 69.064 votos

Manu Pimenta (PSB) - 69.000 votos

Dra. Silvana (PL) - 66.473 votos

Marta Gonçalves (PSB) - 65.340 votos

Lia Gomes (PSB) - 54.433 votos

Georgia do Marcelão (Solidariedade) - 38.288 votos

Emília Pessoa (PSDB) - 35.902 votos

Dra. Mayra Pinheiro (PL) - 34.752 votos

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