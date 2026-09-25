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ELEIÇÕES 2026 Ceará tem oito candidatos a governador, veja quais são Estado tem quase 7 milhões de pessoas aptas a votar

Oito candidatos concorrem ao governo do Ceará nas eleições deste ano. No estado, 6.998.494 eleitores estão aptos a votar. Desse total, 53% são mulheres e 47% homens.

Entre os eleitores que declararam cor/raça, 69,53% são pardos, 22,94% são brancos, 6,65% pretos, 0,5% é amarelo e 0,38%, indígena.

O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro, quando serão votados candidatos a deputado federal, estadual, dois senadores, governador e presidente da República, esses dois últimos incluindo seus vices. A chapa de senador é composta por um titular e dois suplentes.

O segundo turno está marcado para o dia 25 e pode ocorrer na disputa para os cargos de governador e presidente. Os eleitores voltarão às urnas se nenhum dos candidatos conquistar mais de 50% dos votos válidos, excluindo brancos e nulos, no primeiro turno.

Conheça os candidatos ao governo do Ceará. A lista está em ordem alfabética, de acordo com o nome na urna.

Ciro Gomes - Ciro Ferreira Gomes (PSDB)

Danilo Soares - Danilo Soares Sousa (Democrata)

Delegado Huggo - Huggo Leonardo de Lima Anastacio (Missão)

Elmano de Freitas - Elmano de Freitas da Costa (PT)

Ieri Braga - Ieri de Sousa Braga Junior (PCO)

Serley Leal - Serley de Souza Leal (UP)

Vera Lúcia - Vera Lucia da Silva (Novo)

Zé Batista - Jose Batista Neto (PSTU)

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