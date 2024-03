A- A+

Mauro Cid Cela de 24 metros e sem visitas de familiares: as primeiras horas de Mauro Cid preso Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal

Preso novamente desde a noite da última sexta-feira no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB), o tenente-coronel Mauro Cid ocupa cela diferente de quando esteve no local por quatro meses, antes de firmar acordo de delação premiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em setembro do ano passado.

Desta vez, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está em outro espaço de 24 metros quadrados, equipado com cama, armário e mesa de apoio. Após dar entrada na unidade, o oficial participou de uma audiência de custódia virtual com os advogados, únicas pessoas que o visitaram até então. Familiares e amigos, mediante agendamento prévio, poderão fazê-lo apenas aos domingos, terças e quintas-feiras, preferencialmente durante o dia.

De acordo com o Exército Brasileiro, diariamente, Cid receberá café, almoço, jantar e ceia. A refeição deverá ser a mesma daquela servida a outros presos. O BPEB também abriga Marcelo Câmara, Rafael Martins e Bernardo Romão Corrêa Netto. Assim como o ex-ajudante de ordens, os militares são investigados pela Polícia Federal por suposta tentativa de golpe de Estado, foram proibidos pelo STF de manter contato entre si e estão alocados em celas diferentes.

Cid teve a prisão preventiva decretada novamente menos de 24 horas após a Revista Veja divulgar áudios em que o oficial faz críticas à PF e ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Nas gravações, ele se diz vítima de uma “narrativa pronta”, em que não há interesse no esclarecimento dos fatos.

Intimado a explicar as declarações em audiência diante de um juiz auxiliar de Moraes, Cid recuou do que havia dito nos áudios, reiterou o teor da sua delação premiada e negou ter sido coagido a falar. “Nunca houve induzimento às respostas. Nenhum membro da PF o coagiu a falar algo que não teria acontecido”, disse o militar, segundo transcrição de seu depoimento, que durou cerca de 30 minutos.

Questionado pelo magistrado com quem falava na conversa que foi gravada, disse não se lembrar. “É um desabafo, quer chutar a porta e acaba falando besteira. Genérico, todo mundo acaba dizendo coisas que não eram para ser ditas”, afirmou, conforme o termo da audiência. Uma das medidas impostas por Moraes era a proibição de o militar manter contato com outros investigados. No depoimento, Cid nega ter feito isso.

Na avaliação de investigadores, os áudios revelam que Cid falou com terceiros sobre a delação, ferindo, portanto, o sigilo do acordo. Também veem embaraço às investigações com as críticas feitas — o que configuraria o crime de obstrução de Justiça.

