A- A+

Justiça Cela de Anderson Torres na "Papudinha" tem TV, geladeira e área externa; veja vídeo Ex-ministro cumpre pena em batalhão da Polícia Militar

O local onde o ex-ministro Anderson Torres (Justiça) está preso tem uma área total coberta de 54,76m², com quarto, banheiro, lavanderia, cozinha e sala. Além disso, há uma área externa de 10,07 m².

Torres está detido no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, local conhecido como "Papudinha", por ficar ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda. Desde terça-feira o ex-ministro cumpre pena de 24 anos de prisão, imposta pelo STF devido a uma tentativa de golpe de Estado.

De acordo com o STF, o local tem capacidade de quatro pessoas, mas será usado exclusivamente por Torres. O espaço tem geladeira, chuveiro com água quente, armários, cama de casal e TV. São oferecidas cinco refeições por dia (café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia).

Na área externa, há possibilidade de banho de sol, inclusive com a prática de exercícios físicos, sem controle de horário.

A Papudinha também tem posto de saúde com dois médicos clínicos, três enfermeiros, dois dentistas, um assistente social, dois psicólogos, um fisioterapeuta, três técnicos de enfermagem, um psiquiatra e um farmacêutico, segundo o STF.

Veja também