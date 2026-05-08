A- A+

Papudinha Celas maiores e regras mais flexíveis: saiba como é a 'Papudinha', destino de ex-presidente do BRB André Mendonça autorizou a transferência de Paulo Henrique Costa para unidade destinada a militares

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (8) a transferência do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, prisão conhecida como "Papudinha". A área é tradicionalmente reservada para policiais e militares condenados e outras autoridades.

O local já abrigou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques. O local ganhou o apelido de "Papudinha" por ficar ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda. Atualmente, Costa está preso preventivamente na Penitenciária da Papuda.

Como mostrou O GLOBO em janeiro, as celas são mais espaçosas e oferecem condições melhores que as da Papuda comum: beliches, ventiladores, televisão e até uma pequena copa. Antes das reformas recentes, algumas imagens mostravam frigobar e mesa de escritório.

Na ala especial, as celas são mais amplas, embora não haja metragem oficial divulgada. Integrantes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape) estimam um espaço de cerca de 12 metros quadrados.

A Papudinha também é mais flexível nas regras: permite frutas, refrigerantes e ingredientes para sobremesas, além de roupas coloridas — vermelho para regime fechado e amarelo para semiaberto. Já na Papuda, os presos devem usar roupas brancas e seguir regras rígidas para a entrada de alimentos e itens de higiene.

Os detentos têm acesso restrito à TV, correspondência física e banho de sol. Celulares, bebidas alcoólicas e visitas fora do horário são proibidos. Na Papuda, tudo deve ser lacrado e transferido para embalagens transparentes; na Papudinha, há mais tolerância, inclusive para valores em espécie — até 30% do salário mínimo.

A cela tem vaso sanitário convencional e utensílios domésticos básicos, além de chuveiro quente. Em outras unidades do complexo, o sanitário é um buraco no chão, conhecido como "boi".

A Papudinha possui quatro celas no total, instaladas embaixo de um galpão. Três delas comportam até seis camas cada, enquanto a quarta é usada como cela individual de triagem.

O ex-presidente do BRB foi preso preventivamente no dia 16 de abril por determinação de Mendonça, que apontou risco à coleta de provas, além da possibilidade iminente de o executivo rearticular "a engrenagem financeira e jurídica do esquema" e ocultar patrimônio.

Veja também