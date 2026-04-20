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Brasília Celina Leão diz que Flávio Bolsonaro devia pedir perdão a Michelle Aliados políticos da ex-primeira dama vem criticando a forma como a campanha do filho de Bolsonaro é conduzida

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PL-DF), disse nesta segunda-feira que o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro, deveria pedir perdão à Michelle Bolsonaro, após trocas de críticas públicas entre os dois.

Em entrevista ao canal Amado Mundo, a governadora em exercício do DF afirmou que a iniciativa pela reconciliação deve vir de Flávio.

— Primeiro, é o homem que tem que sempre tem que pedir perdão para a mulher. Ainda mais quando ele faz uma agressão pública, precisa pedir perdão, sim — disse Celina Leão.

Na última semana, Michelle criticou a atuação de seu enteado para retirada da candidatura de Soraya Santos (PL-RJ) ao Tribunal de Contas da União. Amigo próximo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o maquiador Agustin Fernandez também disse na quinta-feira que Flávio deve perder nas eleições deste ano, pois seu "ego e vaidade são maiores que a própria causa".

A ex-primeira-dama e a atual governadora são aliadas políticas. Na última sexta, Michelle reforçou o apoio à candidatura de Celina, após o senador Izalci Lucas (PL-DF) também se postular como candidato ao governo do DF.

Na entrevista desta segunda, Celina retribuiu o gesto, disse que Michelle é uma amiga pessoal e que enfrenta resistência de políticos de direita desde que contribuiu com a campanha de Bolsonaro em 2024.

— Eu acho que o método para pedir o apoio da Michelle é errado. Quando você quer trazer alguém para perto, você conversa, você aproxima, você demonstra, e você não expõe nem tenta bater nas redes sociais. Isso foi o que começou a acontecer com ela, com Nikolas, e com todos os outros — completou a governadora.

No entanto, ela reforçou que acredita que o filho de Bolsonaro e Michelle encontrarão uma solução para uma reconciliação

— Acho que o caminho, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, e da conciliação. Até porque estamos no mesmo campo. Essas divergências, essas diferenças, as mulheres sempre que crescem demasiadamente, sem autorizações, a gente incomoda. Mas eu tenho certeza que a família Bolsonaro vai sentar, ter um momento de diálogo.

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