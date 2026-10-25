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ELEIÇÕES 2026

Celina Leão é reeleita governadora do Distrito Federal

Candidata do PP obteve 57,21% dos votos até o momento

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Governadora do DF e candidata ao governo, Celina leão, vota no CEF 01 do Lago Norte, cidade satélite de BrasíliaGovernadora do DF e candidata ao governo, Celina leão, vota no CEF 01 do Lago Norte, cidade satélite de Brasília - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Com 91,78 % das urnas apuradas, Celina Leão (PP) está matematicamente reeleita governadora do Distrito Federal. 

A atual governadora recebeu, até o momento, 907.869 votos, o equivalente a 57,21% dos votos válidos.

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Celina disputava o segundo turno com  Leandro Grass (PT), que obteve 680.125 votos (42,78%).

Natural de Goiânia (GO), Celina Leão tem 49 anos e é a atual governadora do Distrito Federal. Assumiu definitivamente o cargo após a renúncia de Ibaneis Rocha. Antes disso, foi deputada distrital e deputada federal.

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