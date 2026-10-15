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caso master Celina Leão: Lula evita entrar na negociação de empréstimo ao BRB por envolvimento com Vorcaro A governadora do Distrito Federal declarou também que uma outra saída para o BRB seria a partir de empréstimo com bancos internacionais com condições semelhantes às do governo federal

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), declarou nesta quinta-feira (15) em sabatina para a TV Globo, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se envolve diretamente com o empréstimo do governo federal para dar saúde financeira para o Banco de Brasília (BRB) por causa do envolvimento do Palácio do Planalto com o banqueiro do Banco Master, Daniel Vorcaro.

"A gente sempre ouvia falar que o presidente da República queria ficar muito longe da questão do BRB. Hoje eu entendo por que ele queria ficar de longe das questões do BRB. Tem conversas do chefe de gabinete dele recebendo presentes do BRB, tinha o presidente do PT (Edinho Silva) tratando sobre o BRB local e encontros do Vorcaro com o presidente da República", declarou a governadora.

A governadora do Distrito Federal declarou também que uma outra saída para o BRB seria a partir de empréstimo com bancos internacionais com condições semelhantes às do governo federal. Celina também afastou a ideia de que a entidade será privatizada

"Nós buscamos também uma segunda saída: um empréstimo internacional com bancos internacionais com os mesmos valores, com as mesmas taxas e o mesmo tempo para que o BRB pague esse empréstimo. Mas, a gente tem evitado que esse banco seja privatizado e ele continue sendo público", disse Celina.

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