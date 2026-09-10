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Política

Celso Russomanno apresenta projeto que beneficia o próprio filho em campanha

Proposta busca anular decreto federal que afeta patente de filho do deputado

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Projeto de Celso Russomanno prevê sustar normas sobre patentes de oficiais temporários Projeto de Celso Russomanno prevê sustar normas sobre patentes de oficiais temporários  - Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O deputado federal Celso Russomanno (Republicanos-SP) apresentou um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para revogar um decreto do Governo Federal que alterava as regras para a manutenção de patentes de oficiais temporários das Forças Armadas fora do serviço ativo. A medida beneficia diretamente seu filho, Celsinho Russomanno, ex-tenente do Exército de 23 anos que se licenciou da Força para disputar uma vaga de deputado estadual por São Paulo.

O decreto presidencial, publicado no início de 2025, estabelecia a perda da validade da patente de militar temporário ao deixar o serviço ativo, limitando direitos e prerrogativas ao período de atuação nas Forças Armadas. Na prática, oficiais que se licenciassem para concorrer a cargos eletivos perderiam a patente, cenário que atingia a candidatura de Celsinho.

A norma gerou contestação entre associações militares, que apontaram desvalorização da categoria. Em resposta, o Governo Federal editou um novo decreto em setembro para retirar a limitação de validade das cartas patentes de oficiais temporários fora do serviço. Apesar do ajuste governamental, o deputado apresentou o PDL no mês seguinte para anular o texto original na íntegra.

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Celsinho Russomanno atuava como assessor jurídico no Comando Militar do Sudeste e somava quase quatro anos de serviço quando solicitou o licenciamento do Exército, após a homologação de sua candidatura em convenção partidária pelo Republicanos. A proposta apresentada por Celso Russomanno segue sem apreciação na Câmara dos Deputados.

Com 32 anos de atuação no Congresso Nacional, o parlamentar busca transferir seu eleitorado no estado de São Paulo para a estreia do filho nas urnas. Procurada para comentar a apresentação do projeto e a relação com a candidatura, a equipe de campanha da família optou por não se manifestar.

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