BRASIL Celso Sabino agradece bancada do União por indicação ao Turismo: "Assumo com responsabilidade" Lula convidou deputado para ministério nesta quinta

O deputado federal Celso Sabino (União-PA) divulgou um vídeo em que comenta a escolha dele como ministro do Turismo. Ele agradece ao governo e ao União Brasil pela escolha e disse que assume o cargo "com responsabilidade e muita disposição."

Após mais de um mês entre ida e vindas em relação a pasta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu convidar Sabino para o cargo nesta sexta-feira. Além do presidente, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), também participaram da reunião que selou a ida do deputado para o ministério.

– Acabei de sair de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula, onde recebi e aceitei o convite para ser o novo ministro do Turismo no Brasil. Agradeço ao presidente pela confiança, agradeço a minha bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados – declarou Sabino no vídeo divulgado pela sua assessoria.

– Assumo com responsabilidade e muita disposição e vontade de fazer com que o turismo no nosso país signifique aquilo que signfica em outras nações, com mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento, trazendo divisas para favorecer a construção do Brasil que todos nós queremos – completou.

Sabino irá substituir Daniela Carneiro no ministério, que vai sair do cargo após entrar em embate com o comando nacional do União Brasil e pedir na Justiça a desfiliação da legenda. O nome do deputado para o cargo era consenso na bancada desde o início de junho, mas o convite de Lula só aconteceu hoje. Em nota, o Palácio do Planalto disse que "a nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias".

