BRASIL Celso Sabino toma posse como ministro do Turismo Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, estão lado a lado no evento

O ministro do Turismo, Celso Sabino, toma posse em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (3) no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente Lula participa do evento ao lado do chefe da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Lula desceu a rampa do terceiro para o segundo andar ao lado de Lira, e dos líderes do União Brasil no Senado, Davi Alcolumbre (AP), e na Câmara, Elmar Nascimento (BA).

Lula oficializou a nomeação de Sabino no dia 14 de julho, após meses de impasse. Ele assumiu no lugar de Daniela Carneiro para atender a um pedido do União Brasil.

Na véspera do convite oficial, o encontro entre Lula e Alcolumbre destravou o último nó para a troca no Turismo, que se arrasta desde abril.

Rusgas entre Sabino e o líder do União na Câmara, Elmar Nascimento (BA), fizeram com que alas do partido chegassem a cogitar outro nome para o posto. Na reunião, no entanto, Lula disse que Sabino seria chamado ao Planalto para o convite ser oficializado.



Ao longo da negociação, houve um impasse sobre a ocupação de postos na estrutura da pasta. Elmar Nascimento defendia que a legenda assumisse o ministério com ingerência sobre a Embratur, hoje chefiada pelo ex-deputado Marcelo Freixo (PT).

Freixo, por sua vez, agraciou o União Brasil com um cargo vinculado à presidência da Embratur e se articulou com outros caciques, inclusive o presidente do partido, Luciano Bivar (PE), para se sustentar no posto.

