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CASO MASTER Celular de Vorcaro analisado pela PF tem 10,8 mil chats, 17 mil áudios e 53 mil chamadas telefônicas Investigadores têm avançando no mapeamento da teia de conexões políticas construída pelo ex-controlador do Banco Master

O celular do banqueiro Daniel Vorcaro reúne uma extensa base de dados com 32,7 mil arquivos identificados, sendo 10,8 mil chats, 17 mil áudios e 53 mil registros de chamadas telefônicas. A partir dessas informações extraídas pela Polícia Federal, investigadores têm avançando em mapear a teia de conexões políticas construída pelo ex-controlador do Banco Master enquanto tentava salvar a sua instituição financeira, que sofria uma crise de liquidez e entrou na mira das autoridades.

A quantidade de informações extraídas do aparelho inclui conversas que já foram usadas pela PF para identificar contatos e relações mantidas por Vorcaro com políticos e outras autoridades. Entre os conteúdos estão, por exemplo, mensagens nas quais o advogado Ciro Soares aparece como intermediário entre o banqueiro o senador Otto Alencar (PSD-BA). Como revelou O Globo, em uma das conversas, o banqueiro chama o parlamentar de “conselheiro e comandante nosso”. Otto afirma que nunca se reuniu com Vorcaro.

Soares também atuava como interlocutor entre Vorcaro e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, conforme indicam as mensagens. O Globo revelou na sexta-feira uma imagem de Gonet ao lado de Vorcaro em Londres, enviada a partir do celular de Ciro Soares. Procurada, a assessoria de imprensa da Procuradoria-Geral da República confirma a autenticidade da foto e diz que não vai comentar.

A pessoas próximas, Gonet afirma que a foto foi tirada em abril de 2024, mas que não revela nenhuma intimidade com Vorcaro. Soares afirmou por meio da assessoria que a imagem é de 2024, "quando não havia nenhuma investigação" sobre Vorcaro e que não há "qualquer irregularidade na foto".

Além da análise das mensagens e dos áudios, a base de dados contém uma classificação de possíveis conteúdos relacionados a nudez, que atribui pontuações a registros de acordo com o grau de nudez identificado em imagens, conforme revelou o colunista Lauro Jardim, do Globo, no último domingo.

As classificações vão de “muito alto”, com cerca de 5,3 mil registros, a “muito baixo”, com 530 mil registros. Consideradas todas as categorias, a avaliação automatizada chega a aproximadamente 697 mil registros classificados quanto ao chamado “score nudez”.

Diante da extensão do material, investigadores não terminaram de analisar todo o material e estão focados em descobrir qual conteúdo tem relação com apurações em andamento e quais mensagens indicam suspeitas de irregularidades.

O conteúdo do aparelho telefônico de Vorcaro foi compartilhado na semana passada com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que solicitaram acesso em meio a uma disputa interna que levou a Corte para a sua maior crise institucional.

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