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justiça Celular de Vorcaro mostra novas fotos com Ciro e Motta em viagem a Londres, diz revista Banqueiro aparece em tom descontraído ao lado do presidente da Câmara, do senador do PP e do ex-ministro de Bolsonaro Fabio Faria

Celular apreendido pela Polícia Federal do banqueiro Daniel Vorcaro, preso por suspeita de fraude bancária e organização criminosa, mostra novas imagens de festas e encontros com autoridades durante viagem a Londres, no 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, em abril de 2024.



Reportagem da revista Piauí publicada neste domingo, 4, mostra imagens de Vorcaro com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o ex-ministro das Comunicações do governo Bolsonaro Fábio Faria, e o senador Ciro Nogueira (PP-PI).

Procurada, a defesa de Vorcaro afirmou não reconhecer o conteúdo das mensagens e gravações citadas.

"A Defesa repudia a manipulação de conteúdo supostamente extraído do celular pessoal de Daniel, e seu uso indevido poderá ensejar providências cíveis e criminais", diz a nota.



O Estadão procurou Hugo Motta, Fábio Faria e Ciro Nogueira e o espaço segue aberto.



O 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias contou com a presença de aproximadamente quarenta autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário.

Em março, ele também fez viagens a Londres, desta vez acompanhado de Fábio Faria, do arquiteto Kiko Sobrinho e do empresário Pedro Mesquita.



Nessa viagem, Vorcaro e convidados se hospedaram no hotel cinco estrelas Connaught, que tem suítes com diárias no valor de 3,6 mil libras, quase R$ 25 mil pela cotação atual.



Após o fórum, Vorcaro foi alertado por Leonardo Serrano Giunchetti, da SL Consulting - que organizou a logística do evento - que os gastos com hospedagem no Hotel The Peninsula haviam aumentado, entre outras razões, porque autoridades fizeram upgrades em seus quartos.

A conta do hotel chegaria a 850 mil libras, ou cerca de R$ 6 milhões, segundo a revista.



Giunchetti alertou que os gastos com o hotel, bancados Vorcaro, poderiam trazer problemas para o banqueiro.



"Todos esses upgrades de quartos de autoridades, etc., serão conta nossa. Isso, em teoria, por lei, não pode."



Vorcaro respondeu que isso poderia dar problemas. "O negócio do pgto do hotel pode dar merda grande. Vc tem que pedir invoice total pra Voto", escreveu, referindo-se à fatura do Peninsula.



Giunchetti disse que a providência já estava encaminhada.



Vorcaro também se preocupou com detalhes da degustação de uísque Macallan, orientando que os convidados fossem atendidos pelo hotel antes do início do evento. Segundo a revista, R$ 3,3 milhões foram gastos com a degustação, aproximadamente R$ 145 mil por convidado.



Entre as autoridades presentes, segundo a revista, estavam os ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli; o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues; o presidente da Câmara, Hugo Motta; o ex-ministro Ciro Nogueira; o procurador-geral da República Paulo Gonet; o então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski; e os ministros do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão (na viagem com um dos filhos, o advogado de Rodrigo Cunha Mello Salomão) e Benedito Gonçalves.



Depois do evento, cada convidado teria recebido uma garrafa de uísque avaliada em 1,8 mil libras, ou cerca de R$ 12,4 mil.

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