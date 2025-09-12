A- A+

Empreendedor visionário, líder político conciliador e democrático, além de pai e marido dedicado. As características simbolizam o legado e trajetória do ex-ministro Armando Monteiro Filho (1925-2018), que ressoam até hoje como referência para Pernambuco e para o país. Em homenagem ao centenário de nascimento do empresário, familiares, amigos e admiradores se reuniram, nesta quinta-feira (11), em uma missa solene na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife. A cerimônia religiosa foi comandada pelo pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora das Candeias, padre Rinaldo Pereira.



O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, filho do “doutor Armandinho”, como era conhecido, marcou presença na solenidade acompanhado da esposa, Cláudia Monteiro.



Também assistiram à missa os filhos Maria Lecticia Monteiro Cavalcanti, o ex-senador Armando Monteiro Neto, Horácio e Cláudio. A vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (PSD), os diretores da Folha de Pernambuco e do Grupo EQM e autoridades políticas, empresariais e jurídicas, também compareceram à cerimônia.

Celebração

“Ao celebrarmos o centenário de nascimento de doutor Armando, muitos dos seus feitos estão escritos nos corações de muitas pessoas. Muitas de suas obras estão erguidas. Convém que rendamos graças a Deus por sua existência marcada pela edificação de pessoas. Convém que rendamos graças a Deus por sua existência junto a dona Do Carmo pela família constituída. E mais ainda, hoje, aqueles que tiveram o privilégio de com ele conviver mais de perto, sabem quais são os motivos de louvarmos a Deus”, afirmou o padre Rinaldo Pereira durante a missa.



Dialogando com o momento de reflexão e congregação, a Orquestra Criança Cidadã apresentou seis canções: Jesus Alegria dos Homens (Bach), Sarabande Sentimental (Benjamin Britten), Ária da 4ª Corda (Bach), Ave Maria (Schubert), Panis Angelicus (César Franck), e Hallelujah (Leonard Cohen).



Ao longo da vida, Armando Monteiro Filho dividiu as atividades de empresário com a política. Genro do ex-governador Agamenon Magalhães e casado com Do Carmo Monteiro, foi deputado federal e estadual e ministro da Agricultura no governo João Goulart.

Filhos

Maria Lecticia, representando os filhos de Armando Filho, prestou uma homenagem emocionante ao pai no final da cerimônia religiosa.



“Não podemos falar dele (Armando Monteiro Filho) sem lembrar de mamãe (Do Carmo Monteiro), que foi sempre o seu corpo seguro, o nosso corpo seguro, o seu verdadeiro anjo da guarda, o nosso verdadeiro anjo da guarda. Com os dois aprendemos a beleza da paternidade que veio de Deus. Foi assim também com o nosso pai. Quando falam dele, eu lembro sempre de um verso de Fernando Pessoa: ‘de meu pai sei o nome; disseram-me que se chamava Deus. E é como Deus que ele continua presente em nossas vidas.’”

Lições

Em 2010, Armando Monteiro Filho lançou o livro “Foi assim: memórias, histórias, depoimentos e confissões”.



“Precisamos e precisaremos sempre de sua proteção, de seu exemplo, e de suas lições. Lições que aprendemos ouvindo ele contar sempre com muito bom humor, histórias de sua vida. Em seu livro, foi assim que ele escreveu: ‘sempre gostei de história, desde a infância acompanho com interesse os principais acontecimentos do país e do mundo. De alguns, participei. Outros, apenas acompanhei. Gosto de falar deles’”, disse Maria Lecticia.

Trajetória

Ela também destacou a trajetória política do ex-ministro.



“Jamais buscou uma vitória que faltasse em respeito, lealdade e honra. Sempre fez política com paixão, mesmo sabendo que paixão e política não combinam. Ele sempre dizia: ‘não digo que minha vocação seja a vida pública, seria muita pretensão. A vida pública sempre foi minha fascinação’”, comentou.



De acordo com Lecticia, Armando Filho sempre recusou os fins fáceis para não fugir dos princípios.



“Um homem do campo que semeou estradas. Um usineiro a favor da reforma agrária. Quando ministro da Agricultura apresentou um dos mais arrojados e modernos projetos de reforma agrária. Um banqueiro que foi sempre contra os juros altos e que dividiu os grupos dos funcionários”, contou.



Emocionada, Lecticia reiterou que ficaram as lições, o exemplo, o orgulho e o privilégio de ser filha do empresário.



“Também ficou o enorme vazio, a tristeza sem fim, a saudade imensa do seu jeito doce e firme, generoso e justo, carinhoso e forte, simples e altivo. Resta o consolo de que um dia, no termo de todas as caminhadas, de todas as travessias, lá nos encontraremos no último cais”, finalizou.

