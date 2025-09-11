A- A+

REPERCUSSÃO 'Centenas' de provas indicam que Bolsonaro tentou dar golpe de Estado, diz Lula STF julga, nesta semana, a participação do ex-presidente e aliados numa suposta trama golpista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (11) que há centenas de provas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou dar um golpe no país. A declaração ocorre no momento em que Bolsonaro e outros sete réus são julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participação em uma suposta trama golpista.

— Bolsonaro tentou dar um golpe nesse país, tem dezenas e centenas de provas e atos — disse Lula em entrevista à Band.

Questionado sobre as eleições de 2026, Lula afirmou não escolher concorrentes.

— Eu não tenho problema com adversários — completou o presidente.

O julgamento do núcleo principal da trama golpista acontece na Primeira Turma do STF, composta por cinco ministros. O relator Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação de todos os acusados. Já Luiz Fux rejeitou a tese de tentativa de golpe ou abolição do Estado Democrático de Direito por parte de Bolsonaro, disse não haver provas da participação dele nos atos de 8 de Janeiro, desqualificou seus ataques às urnas e apontou fragilidades nas evidências apresentadas.

Fux também absolveu integralmente o ex-comandante da Marinha Almir Ganier, o ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem e os ex-ministros Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), Augusto Heleno (GSI) e Anderson Torres (Justiça). Por outro lado, votou pela condenação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e do ex-vice-presidente Walter Braga Netto por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

O julgamento será retomado nesta quinta-feira com o voto da ministra Cármen Lúcia. Depois dela, ainda restará o posicionamento do presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin.

Veja também