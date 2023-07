Centrão pede pressa em espaço no Governo Lula. Entenda os bastidores

A- A+

Tudo ainda está muito confuso no processo da minirreforma ministerial que o presidente Lula (PT) deve fazer ao longo desta semana para acomodar o Centrão, o PP e Republicanos. A indefinição passou a gerar um clima de tensão no Governo, estressando ministros que são citados na dança das cadeiras ou em remanejamentos.

A presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, que ocupa o Ministério de Ciência e Tecnologia dentro da cota do seu partido, saiu ontem de uma reunião com o presidente Lula para tratar de um assunto que não tem nada a ver – a visita de Bill Nelson, administrador da Nasa – e foi forçada a falar de uma possível saída sua do Governo.

“Estamos trabalhando tranquilamente. O que estou fazendo é trabalhar 24 horas para tocar a agenda da Ciência e Tecnologia que está pujante. Até o momento, o presidente Lula e nenhum interlocutor do governo chegaram até mim para falar sobre esse assunto”, disse, ao comentar as provocações dos jornalistas que cobrem o dia a dia do Palácio do Planalto.

O nervosismo entre os ministros se deve ao fato do presidente não ter batido o martelo no que foi colocado em sua mesa pelo ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, que ficou de ter ontem uma nova conversa com o presidente e os demais interlocutores que integram o núcleo duro do Governo, entre os quais o ministro da Casa Civil, Rui Costa, além da poderosa Janja, primeira-dama, que manda mais do que todos.

Na semana passada, o pernambucano Silvio Costa Filho (Republicanos) conversou com Padilha e dele recebeu a garantia de que estará presente na Esplanada dos Ministérios, assim como o deputado André Luiz Ribeiro, do PP do Maranhão, este autêntico representante do Centrão, bancado pelo seu líder, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Mas nem Silvio nem tampouco Fufuca sabem para onde vão. Estão na mesa de negociações quatro ministérios – Esportes, Ciência e Tecnologia, Portos e Aeroportos, e Desenvolvimento Social, além de Minas e Energia, que também iria para o PP. Mas não há nada definido.

A semana promete ser mais tensa ainda se o presidente Lula não fechar essa equação hoje, até porque o Congresso retoma suas atividades a partir da próxima semana e até o Centrão exige que o seu espaço esteja definido. Quanto à pernambucana Luciana Santos, se vier a perder Ciência e Tecnologia, o que se diz em Brasília é que será remanejada para outro Ministério.

