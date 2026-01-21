A- A+

Eleições 2026 Centrão vê adiamento de visita de Tarcísio a Bolsonaro como estratégia para ganhar tempo na disputa Avaliação é que encontro poderia "carimbar" apoio ao filho do ex-presidente, enquanto adiamento preserva margem de manobra do governador para 2026

O adiamento da visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Papudinha, foi interpretado por lideranças do Centrão como um movimento para ganhar tempo em meio à indefinição da direita na disputa pela Presidência.

Nos bastidores, a avaliação é que o encontro, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), carregava mais riscos do que ganhos para o governador, ao associá-lo de forma precoce à estratégia eleitoral do clã Bolsonaro.

A visita havia sido solicitada pela defesa do ex-presidente. Segundo o senador Flávio Bolsonaro (PL) disse ao Globo, o objetivo do encontro seria reforçar ao governador que sua reeleição em São Paulo deveria ser tratada como prioridade. A leitura foi recebida com irritação no entorno de Tarcísio, cujos aliados ainda alimentam a possibilidade de ele disputar o Palácio do Planalto.

Interlocutores do governador avaliam que, se a visita tivesse ocorrido, dificilmente traria algo de positivo para seus planos políticos. A avaliação é que Bolsonaro já fez sua escolha ao indicar o filho como pré-candidato à Presidência, e que uma conversa privada pouco alteraria esse cenário. Ainda assim, a percepção predominante é que o adiamento acabou sendo mais vantajoso para Tarcísio do que o encontro em si.

Para um dirigente do Centrão, Tarcísio quis evitar ser empurrado para uma definição num momento em que o bolsonarismo ainda tenta se reorganizar após a prisão do ex-presidente. De acordo com essa leitura, quanto mais o encontro demorar a acontecer, melhor para o governador.

Nesse contexto, a visita passou a ser vista como um possível “ponto sem volta”, ao cristalizar a expectativa de que Tarcísio assumisse um papel mais explícito na campanha presidencial de Flávio. Para líderes do Centrão, esse movimento seria arriscado diante da alta rejeição do senador e da ausência, até agora, de sinais claros de que o nome escolhido por Bolsonaro consegue unificar a direita para além de seu núcleo mais fiel.

Um dirigente resumiu a preocupação ao afirmar que um eventual recuo do partido “ficaria feio para Bolsonaro e para Flávio”, por expor insegurança e fragilidade política. Para partidos de centro, a instabilidade é um sinal negativo em um campo que busca previsibilidade para organizar alianças.

A visita de Tarcísio a Bolsonaro havia sido autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e seria o primeiro encontro entre os dois desde a prisão do ex-presidente, no fim de novembro — e também a primeira conversa após Bolsonaro indicar formalmente o filho como pré-candidato ao Planalto, em dezembro.

Veja também