posse presidencial Confira programação da cerimônia da posse presidencial e do "Festival do Futuro" Programação do dia 1º de janeiro inicia às 10h

A posse do presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu vice, Geraldo Alckmin, neste domingo, primeiro dia de 2023, terá uma extensa programação cultural em Brasília, além da cerimônia política oficial em si.



A partir das 8h, o acesso à Esplanada dos Ministérios estará liberado. Lá, haverá mais de 18 horas de festividades. Somente a Praça dos Três Poderes terá restrições de horário e acesso em dois momentos: das 12h30 às 14h15 e, posteriormente, das 15h40 às 17h.



A programação cultural - o chamado Festival do Futuro - inicia às 10h e estão previstos shows até pelo menos as 4h da madrugada da segunda (2). Ao longo de toda a programação, haverá também Feira Gastronômica, com apresentações de Som na Rural e Kombinado.

Confira a programação da cerimônia de posse de Lula e de Alckmin:

13h45 - Chegada dos convidados (chefes de Estado) ao Congresso Nacional

14h20 - Desfile do presidente Lula em carro pela Esplanada

14h40 - Recepção de Lula e Alckmin no Congresso Nacional

15h - Cerimônia de posse presidencial no Congresso Nacional

16h30 Subida da rampa do Palácio do Planalto. Depois, cerimônia.

Lula e o vice, Geraldo Alckmin, com as esposas, Janja Lula da Silva e Lu Alckmin, respectivamente, sobem a rampa do Palácio. Em seguida, Lula, Janja, Alckmin e Lu se dirigem ao Parlatório para o discurso ao público na Praça dos Três Poderes.

Ao final do discurso, o presidente e o vice vão ao Salão Leste cumprimentar os chefes de Estado e de Governo, além de demais autoridades estrangeiras.

18h - Lula segue ao Salão Nobre para dar posse aos ministros e ministras de Estado.

Em seguida, o presidente, o vice, as respectivas esposas e os ministros e ministras seguem para o Salão Oeste para a foto oficial. A cerimônia encerra-se com a foto oficial.

19h30 - O presidente, o vice e as esposas vão para a recepção aos chefes de Estado e de Governo no Palácio do Itamaraty.

Veja programação do "Festival do Futuro"



Em paralelo à cerimônia de posse presidencial, ocorre o "Festival do Futuro". Evento contará com diversos nomes da música brasileira, como Gaby Amarantos, Duda Beat e Pabllo Vittar. Os shows serão divididos em dois palcos: o Gal Costa e o Elza Soares, montados lado a lado.Confira a programação:

10h - Cortejo de Manifestações Populares

11h - Show "Brasília de Todos os Ritmos" - Palco Elza Soares

Direção geral: Dorival Brandão. Direção musical: Alê Capone e Adriano Rocha

12h30- Show "Kleber Lucas Convida" - Palco Gal Costa

Clóvis Pinho, Leonardo Gonçalves, MN MC e Sarah Renata

15h50 - Show "Juliano Maderada e Banda" - Palco Gal Costa

18h30 - Show "Futuro Ancestral" - Palco Elza Soares

Drik Barbosa, Marissol Mwaba, Ellen Oléria, Fioti, Gog, Rael, Rappin Hood, Salgadinho e Gog.

19h40 - Show "Outra Vez Cantar" - Palco Gal Costa

Alessandra Leão, Chico César e Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Francisco El Hombre e Luê, Johnny Hooker, Lirinha, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Paulo Miklos,

Tulipa Ruiz e Thalma de Freitas. Direção musical: Daniel Ganjaman

20h55 - Show "Amanhã Vai Ser Outro Dia" - Palco Elza Soares

Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho da Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Rogéria Holtz, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan e

Delacruz. Direção musical: Itamar Assiere.

22h50 - Show Baiana System Convida - Palco Gal Costa

Margareth Menezes

0h10 - Show "Gaby Amarantos Convida"- Palco Elza Soares

Aíla, Kâe Guajajara e Jaloo

01h10- Show "Duda Beat Convida" - Palco Gal Costa

Almerio, Doralyce, Luedji Luna e Zé Ibarra

02h10 - Show "Pabllo Vittar Convida" - Palco Elza Soares

Lukinhas e Urias

03h10 - Show "Valesca Popozuda Convida" - Palco Gal Costa

MC Marks, MC Rahell

