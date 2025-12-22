A- A+

POSSE Cerimônia de posse de Gustavo Feliciano será nesta terça (23) no Palácio do Planalto A posse de Feliciano está marcada para às 9h30

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) confirmou nesta segunda, 22, que o novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, vai tomar posse no comando da pasta em cerimônia no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 23. A posse de Feliciano está marcada para às 9h30.

Escolhido como sucessor de Celso Sabino na quinta-feira, 18, ainda não se sabia se seria realizado um ato discreto no gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ou um evento aberto à imprensa na sede do Executivo.

Gustavo Feliciano é ex-secretário de Turismo da Paraíba e é filho do deputado federal Damião Feliciano (União-PB). O novo ministro foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). A escolha dele foi feita também pelo União Brasil, que detém o comando do ministério, para assumir a vaga.

Além de Motta e Damião Feliciano, participou da reunião com Lula, na quinta-feira, 18, que definiu o novo chefe do Turismo, o líder do União Brasil na Câmara, Pedro Lucas Fernandes (MA).

