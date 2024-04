A- A+

Política Ceron diz ter restrições, por orientação da PF, para falar sobre invasão ao Siaf Mesmo sem dar detalhes, afirmou que todos os órgãos responsáveis estão "atuando com diligência".

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta segunda-feira que, por orientação da Polícia Federal, não pode neste momento dar mais detalhes sobre as invasões ao Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi), mas afirmou que todos os órgãos responsáveis estão "atuando com diligência".

Ele ainda explicou que continua válida a medida que exige a certificação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para a autorização de pagamentos, e que, pela razão de algumas unidades terem tido de buscar esse certificado, houve algum transtorno operacional, que classificou como "plenamente justificável".

"Atualmente o nível de segurança de fato exige a certificação digital emitida pelo Serpro, por questão de prudência, tem se mostrado correta. E quanto a questões de transtornos operacionais, há algumas unidades de execução, que não tinham esse certificado, tiveram de tirar, há um processo, algum transtorno operacional, mas plenamente justificável. Tão logo possamos, traremos detalhes", afirmou Ceron em coletiva sobre os dados do Tesouro de março.

