Seg, 26 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda24/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
LULA REELEITO

CervBrasil parabeniza Lula pela reeleição e defende reconciliação nacional

O diretor-geral da entidade, Paulo Petroni, afirmou que o País precisa superar as divisões políticas

Reportar Erro
Lula foi reeleito para o seu quarto mandato como presidente do BrasilLula foi reeleito para o seu quarto mandato como presidente do Brasil - Foto: Nelson Almeida/AFP

A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição à Presidência da República e defendeu que o novo mandato seja marcado pela reconciliação nacional, pelo diálogo e pelo respeito às instituições.

Leia também

• Em Pernambuco, Luiz Inácio Lula da Silva amplia votação e atinge 69,20% dos votos válidos no segundo

• Vitória de Lula marca primeira virada em disputa presidencial em 2º turno

• Lula é reeleito presidente da República no segundo turno

O diretor-geral da entidade, Paulo Petroni, afirmou que o País precisa superar as divisões políticas. "O Brasil é maior do que qualquer disputa. Desejamos que este novo mandato seja marcado pela capacidade de governar para todos", disse.

Petroni também destacou a importância da harmonia entre os Poderes e da valorização de trabalhadores e empreendedores. "Que o diálogo permanente supere a divisão e abra caminho para a estabilidade, a liberdade e a prosperidade de toda a sociedade brasileira", afirmou

Reportar Erro

Veja também

Newsletter