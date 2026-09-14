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investigação Cezinha de Madureira nega ter cometido irregularidades e questiona operação em período eleitoral Defesa afirma que deputado está à disposição das autoridades e cita jurisprudência do STF ao defender que medidas de repercussão sejam tomadas distantes de circunstâncias "políticas"

Alvo de uma operação da Polícia Federal nesta segunda-feira por suspeitas de tráfico de influência em tribunais superiores, o deputado Cezinha de Madureira (PL-SP) afirmou, por meio de sua defesa, que “nenhuma irregularidade foi cometida” e questionou o momento da ação, realizada em meio ao período eleitoral.

Em nota divulgada após a operação, os advogados afirmaram que Cezinha está à disposição das autoridades e prestará os esclarecimentos necessários. A defesa sustenta que, após ter acesso aos elementos da investigação e à íntegra do processo, conseguirá demonstrar que o parlamentar não praticou irregularidades.

“O deputado está certo de que, assegurados o contraditório e o amplo acesso da defesa aos elementos da investigação e à íntegra do processo, os fatos serão devidamente esclarecidos no devido processo legal, com a demonstração de que nenhuma irregularidade foi cometida”, afirma a nota.

A defesa também questionou o momento da operação. Sem atribuir diretamente motivação política à PF, os advogados citaram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) para defender que medidas de grande repercussão sejam adotadas distantes de circunstâncias políticas ou eleitorais.

“Importante ressaltar que, conforme a jurisprudência do STF estabelece, medidas de tamanha repercussão deveriam ter sido conduzidas com a devida distância de qualquer circunstância política ou eleitoral”, diz a defesa.

Cezinha está no segundo mandato como deputado federal por São Paulo e é um dos nomes mais influentes da articulação política da Assembleia de Deus Ministério de Madureira no Congresso.

Próximo do bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da denominação, já comandou a Frente Parlamentar Evangélica e ganhou espaço no Palácio do Planalto durante o governo Jair Bolsonaro. Em 2022, foi escolhido vice-líder do governo na Câmara.

O parlamentar também teve papel na articulação pela aprovação de André Mendonça para o STF, em 2021. Durante os meses em que a indicação ficou parada no Senado, Cezinha participou da mobilização de lideranças evangélicas para destravar a sabatina.

No dia da votação, acompanhou o resultado ao lado de Michelle Bolsonaro, Mendonça e integrantes da cúpula do Ministério de Madureira, entre eles os bispos Manoel e Samuel Ferreira.

A relação voltou aos holofotes neste ano por causa do caso Master. Cezinha intermediou um encontro entre Mendonça e Daniel Vorcaro, dono do banco, realizado em março de 2025, em São Paulo.

O próprio ministro confirmou a reunião e afirmou que o contato foi articulado pelo deputado, a pedido de pessoas próximas à Igreja Batista da Lagoinha. Mendonça assumiu posteriormente a relatoria, no STF, do caso Master.

Cezinha deixou o PSD e se filiou ao PL neste ano. Apesar da relação construída com o bolsonarismo, a mudança de partido não se traduziu em maior espaço na campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. O deputado foi um dos nomes preteridos na montagem da chapa ao Senado em São Paulo, apesar de um acordo costurado anteriormente por Jair Bolsonaro com o bispo Samuel Ferreira que previa espaço para um representante da Assembleia de Deus Ministério de Madureira.

Na operação desta segunda, a PF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF. A investigação apura suspeitas de exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo a corporação, integrantes do grupo investigado teriam negociado com terceiros o pagamento de valores expressivos condicionados ao resultado de processos em curso, a pretexto de influenciar decisões judiciais.

A Polícia Federal ressaltou que, até o momento, não há elementos que indiquem a participação de integrantes do Poder Judiciário nos fatos investigados.

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